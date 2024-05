Duo AKMU akan Merilis Album Mini Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo AKMU akan merilis album mini ketiga mereka Love Episode. Dikutip dari KPop Official, grup ini akan comeback pada 3 Juni 2024. Akdong Musician atau AKMU adalah grup yang terdiri atas dua bersaudara kandung, Lee Chanhyuk dan Lee Suhyun. Ayah mereka misionaris yang membawa keluarga mereka pindah ke Mongolia selama hampir lima tahun.

Tentang AKMU

Ketika kembali ke Korea Selatan, mereka memutuskan untuk mengejar karier di industri musik. Pada 2013, duo ini mengikuti audisi untuk musim kedua reality show K-Pop Star. Mereka meraih posisi pertama dalam kompetisi tersebut, yang kemudian mengarah penandatanganan kontrak dengan YG Entertainment.

Debut diumumkan pada 31 Maret 2014 oleh YG Entertainment. Album pertama mereka, Play, dirilis pada 7 April dan berisi 11 lagu yang sebagian besar diproduksi oleh Lee Chanhyuk. Lagu-lagu utama album ini termasuk Melted, 200%, dan Give Love.

Pada 10 Oktober 2014, mereka merilis single digital pertama, Time and Fallen Leaves. Duo ini juga mengadakan konser pertama AKMU Camp, dari 21 November hingga 23 November, yang membuat suasana berkemah para penggemar menikmati musik dengan nyaman.

Pada 25 April 2016, AKMU mengumumkan comeback dengan album mini pertama, Spring, yang dirilis pada 4 Mei. Album ini menampilkan lagu-lagu seperti Re-bye dan How People Move. Pada 22 Desember, mereka mengumumkan peluncuran album lengkap kedua mereka, Winter, pada 3 Januari 2017. Album ini diproduksi sepenuhnya oleh Lee Chanhyuk dan menampilkan lagu-lagu seperti Last Goodbye.

Pada 14 Juli 2017, AKMU merilis single album Summer Episode, yang menampilkan lagu-lagu seperti Dinosaur dan My Darling. Pada 13 September, Lee Chanhyuk mengumumkan pendaftarannya untuk wajib militer pada 18 September, yang menghentikan sementara aktivitas duo ini.

Pada 29 Mei 2019, Lee Chanhyuk menyelesaikan wajib militernya. Duo ini segera mengumumkan comeback dengan album ketiga, Sailing, yang dirilis pada 25 September, menampilkan lagu utama How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love. Lee Suhyun melakukan debut solonya dengan single Alien pada 16 Oktober 2020. Pada 16 November, duo ini kembali dengan single digital ketiga mereka, Happening.

Pada 26 Januari 2021, AKMU memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment untuk lima tahun ke depan. Mereka merilis album kolaborasi pertama, Next Episode, pada 26 Juli, dengan Nakka sebagai judul lagu. Album ini juga menampilkan video musik untuk setiap lagu di dalamnya.

Pada 25 Juli 2023, AKMU mengumumkan akan merilis single digital keempat mereka, Love Lee, pada 21 Agustus. Lagu ini menandai kembalinya mereka setelah periode istirahat yang cukup lama. Pada 14 Mei 2024, YG Entertainment mengonfirmasi, AKMU sedang mempersiapkan comeback pada Juni. Album mini ketiga mereka, Love Episode, dijadwalkan rilis pada 3 Juni 2024.

Dikutip dari situs web YG Entertainment, berikut deretan penghargaan yang pernah diraih.

- 2022 19th Korean Music Awards [Best Pop (Song)]

- 2022 36th Golden Disk Awards [Digital Music Division Award]

- 2021 Mnet Asian Music Awards [Best Collaboration]

- 2021 13th Melon Music Awards [TOP10]

- 2020 32nd Golden Disk Awards [Digital Music Division Award]

