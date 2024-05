25 Tahun Mocca, Rayakan Kebahagiaan di BNI Java Jazz Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Usia grup musik Mocca menyentuh seperempat abad di tahun ini. Grup indie asal Bandung tersebut merayakan ulang tahun ke-25 mereka dengan turut hadir sebagai penampil di malam kedua BNI Java Jazz Festival 2024.

“Tahun ini Mocca ulang tahun yang ke-25!” Arina Ephipania berseru girang usai menyanyikan lagu kesepuluh mereka pada Sabtu, 25 Mei 2024. Vokalis yang merangkap pemain flute dalam grup tersebut kemudian memperkenalkan keempat personel lain yang berada di atas panggung MLD Hot Stage Bus bersamanya.

Perjalanan Mocca Selama 25 Tahun

Keempat orang lain yang Arina perkenalkan adalah tiga anggota tetap Mocca, Riko Prayitno (gitar), Achmad Pratama (bass), dan Indra Massad (drum) yang dibantu Rio Fritz Torang (keyboard). “Mari kita rayakan!” ucapnya sebelum lanjut menyanyikan “Me and My Boyfriend.”

Tentu saja bukan hal yang mudah untuk mempertahankan formasi grup yang sama dalam waktu yang lama. Isu tentang kabar bubarnya grup bergenre swing jazz itu bukan rahasia lagi. Pada 2011 grup ini sempat vakum dan kembali aktif di tahun 2015.

Menurut laman Pop Hari Ini, di pertengahan masa vakum itu, grup di bawah label musik FFWD tersebut berusaha tetap aktif melakukan berbagai kegiatan yang mampu memperkuat ikatan antar anggota dan dengan penggemar mereka, Swinging Friends. Salah satunya dengan mengadakan acara karaoke bersama bertajuk Swing & Sync with Mocca pada 2014 lalu.

Dua tahun lalu, di ulang tahun yang ke-23, mereka sudah berhasil menghiasi perjalanan karier bermusik mereka dengan merilis 6 album dan mencetak belasan lagu hit/populer serta mengukir prestasi di mancanegara. Versi akustik dari dua lagu lama mereka, “You and Me Against the World” dan “I Love You Anyway”, menjadi rilisan terbaru mereka di tahun 2023.

Setlist Mocca di Java Jazz Festival 2024

Grup musik indie yang konsisten beranggotakan empat orang sejak 1999 lalu tersebut membawakan total 14 lagu ketika tampil di pagelaran Java Jazz Festival yang diadakan selama tiga hari mulai Jumat sampai Ahad, 24-26 Mei 2024.

Dibuka dengan “Friend” yang dilanjutkan dengan "What If”, Mocca menghibur penonton yang datang dengan musik-musik cerah mereka yang mampu mengajak penonton ikut berdendang bersama.

“Ada yang datang dengan pasangannya? Ada yang datang dengan sahabatnya? Lagu ini tentang percakapan imajiner, dua orang yang saling suka tapi tidak mau merusak hubungan pertemanannya,” ucap Arina mengawali lagu “This Conversation”.

Meskipun sempat diguyur hujan, langit Jakarta malam itu cerah, secerah lagu “Swing It Bob!” yang menjadi penutup penampilan Mocca. Arina mengajak dua orang penonton untuk ikut menari bersamanya di atas panggung yang diakhiri dengan sesi foto bersama.

Berikut daftar lengkap setlist Mocca di malam kedua BNI Java Jazz Festival.

Friend

What If?

This Conversation

Tanda Tanya

Brand New Day

You and Me Against the World

Do What You Wanna Do

Secret Admirer

On the Night Like This

Happy!

Me and My Boyfriend

Teman Sejati

I Remember

Swing It Bob!

