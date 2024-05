Nadhif Basalamah Kenalkan Lagu di Album Barunya ke Penonton BNI Java Jazz Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang berbeda dari penampilan Nadhif Basalamah pada malam terakhir BNI Java Jazz Festival, Ahad, 26 Mei 2024. Penyanyi berusia 23 tahun itu memperkenalkan lagu teranyar dari album mendatangnya yang tak pernah dibawakan sebelumnya.

Penampilan Nadhif Basalamah di Panggung Wonderful Indonesia

Naik ke panggung Wonderful Indonesia pukul 21.35 WIB, Nadhif menyanyikan lagu-lagu yang populernya terlebih dahulu, seperti ‘Bitterness,’ ’Wonder In Time, dan ‘After School Sad Session.’ Pengunjung Jakarta International Expo Kemayoran pun bernyanyi bersama Nadhif sambil menikmati penampilannya.

"Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi tadi itu lagu-lagu yang memang sering gue bawakan, tapi karena ini spesial set as i said di Insatgram gue, gue mau mainin semua lagu di album baru gue,” kata Nadhif antusias memperkenalkan karya baru di album perdananya nanti.

Nadhif Kenalkan Lagu di Album Barunya ke Penonton BNI Java Jazz Festival

“Yang kali ini judulnya ‘Jatuh Cinta Lagi, untuk pacar gue,” ujarnya sambil tersenyum menatap sisi kiri panggung. Ya, lagu itu diciptakannya untuk sang kekasih. Sontak, suara riuh bersorak menanggapi ucapan Nadhif. Terdengar suara penonton yang kecewa lantaran idola kesayangannya telah memiliki pujaan hati.

Meski suasana di panggung terasa panas, tak mengurangkan semangat Nadhif yang dibalut kemeja bergaris biru tua dan celana panjang senada menampilkan yang terbaik. Sambil sesekali menyeka keringatnya, penyanyi yang melejit berkat single ‘Penjaga Hati’ ini kembali berinteraksi dengan penonton dan lanjut membawakan lagu berjudul ‘Isi Kepalaku.’

“Teman-teman, lagu yang berikutnya ini sedikit banyak gue bicara sama Tuhan. Lagu ini agak dalam karena bercerita tentang percepatan pendewasaan Nadhif Basalamah,” ujarnya diikuti dengan membawakan lagu terbaru lainnya, ‘Bersimpuh.’

Nadhif Basalamah. Foto; Instagram.

Usai khidmat membawakan lagu yang turut menggambarkan perjalanan spritualnya, penyanyi kelahiran 30 Mei tahun 2000 ini memetik gitarnya sambil mengajak para penggemarnya bergoyang dengan lagu ‘Penuh.’

Di dua lagu selanjutnya, Nadhif masih memainkan alat musik, kali ini gitar listrik sambil melantunkan lagu 'Tulis/Terapi' dan Sesuatu. Tim Nadhif juga membagikan selembaran berisi lirik lagu terbaru tersebut kepada penonton di bagian depan. Maka, mereka bisa bernyanyi bersama Nadhif dalam penampilan spesialnya di BNI Java Jazz Festival 2024.

Perdana Tampil di Java Jazz, Nadhif Ucapkan Terima Kasih

Adapun panggung ini merupakan penampilan perdana Nadhif Basalamah di Java Jazz. Sebelumnya, dia tampil pada MLD Jazz Project bareng dua musisi lainnya, Ardhito Pramono san Fanny Soegi. Bertempat di MLD Hall, para musisi itu membawakan sejumlah lagu populer selama satu jam, mulai pukul 18.00 hingga 19.00.

“Terima kasih banyak teman-teman, gue keringetan banget di sini tapi kalian masih stay di sini. It is an honour (suatu kehormatan) buat gue main di sini. Ini akan jadi lagu terakhir gue,” ucap Nadhif. Menutup penampilan spesialnya, Nadhif mengajak semua penonton bernyanyi bersama dengan membawakan lagu ‘Tiba-tiba Jumat Lagi,’ dan tentunya ‘Penjaga Hati.’

