Tampil di BNI Java Jazz Festival, Mahalini Tak Henti Ucapkan Terima Kasih

TEMPO.CO, Jakarta - Ucapan terima kasih terus terucap dari mulut Mahalini Raharja yang tampil penuh semangat di malam kedua ajang Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024. Malam yang jatuh pada Sabtu, 25 Mei 2024 tersebut menjadi hari pertama perempuan kelahiran 2000 tersebut kembali tampil di atas panggung setelah resmi menikah dengan kekasihnya, Rizky Febian.

Lagu “Bawa Dia Kembali” menjadi pembuka penampilan penyanyi yang juga akrab disapa Lini pada malam itu di panggung utama Java Jazz Stage yang berlokasi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Mengenakan jumpsuit kulot berwarna kuning dari bahan satin yang dilapisi luaran magenta dengan hiasan berupa untaian manik-manik, Mahalini tampil menawan ketika membawakan lagu selanjutnya, “Aku yang Salah”.

Mahalini Sapa Fans dengan Melawan Restu

Usai menyanyikan “Melawan Restu” sebagai lagu ketiga yang ia bawakan, Mahalini menyapa para penggemarnya dengan teriakan yang melengking penuh antusias. Dirinya mengaku gugup sekaligus senang bisa kembali menghadiri panggung Java Jazz Festival untuk kedua kalinya.

Ia bahkan mengungkapkan sempat gemetaran karena tidak mengira akan disambut begitu banyak penonton. “Saya nggak expect bakal ditonton sama orang sebanyak ini. Thank you so much, everyone. Terima kasih buat Java Jazz Festival sudah invite saya untuk kedua kalinya di sini. Gemetaran, kayak dari tadi takut banget,” katanya mengakui.

Mahalini tampil di Java Jazz Stage dalam acara BNI Java Jazz Festival 2024 di BNI Hall JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2024. Dalam penampilannya Mahalini berkolaborasi dengan dua musisi Teddy Adhitya dan Adrian Khalif. Bersama Teddy Adhitya, penyanyi jebolan Indonesian Idol X itu membawakan lagu “Pecahkan Hati”, sementara bersama Adrian Khalif, lagu “Buru-buru” dan “Sialan” dibawakan di atas panggung Java Jazz Stage. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Setelahnya, hingga penampilannya usai pada pukul 19.50, ia juga tak berhenti mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang hadir, “Terima kasih sekali lagi untuk kalian semuanya yang ada di sini. Thank you so much, guys. Terima kasih yang sudah hadir datang ke sini. Thank you so much. Terima kasih sudah menyambut saya dengan luar biasa. Terima kasih dengan vibes positif kalian, saya bisa semangat lagi.”

Selain itu, ia juga terus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada penyelenggara acara yang menggelar salah satu festival jazz paling bergengsi di Tanah Air tersebut karena telah mengundangnya. “Dan teruntuk Java Jazz Festival, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa menghibur kalian semua di sini karena Java Jazz Festival,” katanya.

Kolaborasi Mahalini dengan Dua Musisi di Java Jazz Festival 2024

Malam itu Lini tidak naik ke atas panggung seorang diri. Selepas membawakan “Bohongi Hati”, tersebut membawa naik penyanyi dan penulis lagu Teddy Adhitya ke atas panggung untuk menyanyikan “Pecahkan Hatiku” bersama.

Tidak hanya satu, Lini juga mengajak musisi lain yaitu Adrian Khalif untuk menyanyikan lagu kolaborasi keduanya dengan Juicy Lucy, “Sialan” setelah berduet menyanyikan "Buru-Buru”.

Meski tidak menghadirkan suami sahnya sejak Jumat, 10 Mei 2024, Rizky Febian, sebagaimana yang disangka publik, penampilan Mahalini di malam Java Jazz Festival tetap mendapat sambutan meriah hingga akhir. Empat lagu terakhir yang melengkapi setlist Lini malam itu adalah “Kisah Sempurna”, “Mati-Matian”, “Sial”, dan “Sisa Rasa”.

JAVAJAZZFESTIVAL| TEMPO

