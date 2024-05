Mengenal 3 Pemeran Drakor My Sweet Mobster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru JTBC, My Sweet Mobster telah merilis poster yang menampilkan para pemerannya, yaitu Um Tae Goo, Kwon Yool, dan Han Sun Hwa. Drakor ini berkisah romansa. Ini mengisahkan perjalanan penebusan dan cinta antara mantan gangster dan seorang pembuat konten anak-anak. Drakor ini akan tayang perdana pada 12 Juni 2024.

Pemeran My Sweet Mobster

1. Uhm Tae Goo

Uhm Tae Goo aktor Korea Selatan yang memulai debut aktingnya pada 2007. Uhm Tae Goo telah tampil dalam berbagai film dan memenangkan penghargaan untuk perannya dalam The Age of Shadows, The Great Battle, dan My Punch-Drunk Boxer. Uhm Tae Goo adik dari sutradara dan penulis skenario Uhm Tae Hwa.

Dalam My Sweet Mobster, Uhm Tae Goo berperan sebagai Seo Ji Hwan, CEO dari perusahaan sosial Thirsty Deer. Setelah meninggalkan masa lalunya sebagai pemimpin geng, Ji Hwan kini aktif merekrut dan membimbing mantan narapidana untuk memulai hidup baru.

2. Han Sun Hwa

Han Sun Hwa, penyanyi dan aktris Korea Selatan. Dia mantan anggota grup Secret dan memulai debut televisinya pada 2004 di SBS Superstar Survival dan menjadi pemeran tetap di Invincible Youth pada 2009.

Han Sun Hwa telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk 2014 Best New Actress di MBC Drama Awards dan 2017 Excellence Award di kategori Miniseri oleh MBC Drama Awards. Dia juga menjadi model untuk berbagai merek seperti The Skin House, St Scott London, dan Kellan, serta tampil dalam iklan untuk Grand Mer, Nike, Nene Chicken, dan Soju.

Han Sun Hwa memerankan Go Eun Ha dalam My Sweet Mobster, ia pembuat konten anak-anak yang dikenal dengan sebutan Mini Unnie. Eun Ha memiliki pendekatan minimalis dalam bermain tanpa mainan mahal, yang membuatnya sering mendapat kritik dari perusahaan produksinya. Namun, dia tetap bersemangat untuk membawa kegembiraan dan kepolosan kepada anak-anak melalui kontennya.

3. Kwon Yool

Kwon Yool aktor Korea Selatan naungan Saram Entertainment. Ia memulai kariernya dalam produksi teater Carmen pada 2001. Kwon Yool telah membintangi banyak film dan drama televisi, termasuk Lie to Me, Angel’s Revenge, Let’s Eat Season 2, One More Happy Ending, Bring It On, Ghost, dan Whisper.

Kwon Yool berperan sebagai Jang Hyun Woo dalam My Sweet Mobster, jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan penggemar setia Mini Unnie. Meskipun menunjukkan kebaikan tanpa akhir terhadap anak-anak, Hyun Woo memiliki keyakinan kuat penjahat tidak dapat berubah. Hal ini membuatnya terus mencurigai Ji Hwan.

