Sinopsis Drakor My Sweet Mobster yang akan Tayang Pertengahan Juni 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru JTBC, My Sweet Mobster telah merilis poster yang menampilkan para pemerannya, yaitu Um Tae Goo, Kwon Yool, dan Han Sun Hwa. Drakor ini berkisah romansa. Ini mengisahkan perjalanan penebusan dan cinta antara mantan gangster dan seorang pembuat konten anak-anak. Drakor ini akan tayang perdana pada 12 Juni 2024.

Sinopsis My Sweet Mobster

Dikutip dari My Drama List, My Sweet Mobster kisah penebusan dan awal baru. Seo Ji Hwan, bekas gangster, berupaya meninggalkan masa lalunya yang kelam dengan membantu mantan narapidana memulai hidup baru. Dalam perjalanannya, dia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Go Eun Ha, yang kini menjadi pembuat konten anak-anak.

Eun Ha, yang dikenal sebagai Mini Unnie membawa kehangatan dan kebahagiaan melalui videonya, terinspirasi oleh kenangan berharganya dengan Ji Hwan. Melalui kasih sayang dan dukungannya, Eun Ha berusaha membantu Ji Hwan merebut kembali kepolosan masa kecil mereka, memberikan harapan di tengah bayang-bayang masa lalunya.

Dikutip dari Soompi, ada tiga karakter utama dalam drama ini. Um Tae Goo berperan sebagai Seo Ji Hwan, CEO dari perusahaan sosial Thirsty Deer. Setelah meninggalkan masa lalunya sebagai pemimpin geng, Ji Hwan kini aktif merekrut dan membimbing mantan narapidana untuk memulai hidup baru.

Han Sun Hwa memerankan Go Eun Ha, seorang pembuat konten anak-anak. Eun Ha memiliki pendekatan minimalis dalam bermain tanpa mainan mahal, yang membuatnya sering mendapat kritik dari perusahaan produksinya. Namun, dia tetap teguh dan bersemangat untuk membawa kegembiraan dan kepolosan kepada anak-anak melalui kontennya.

Kwon Yool berperan sebagai Jang Hyun Woo, ia jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan penggemar setia Mini Unnie. Meskipun menunjukkan kebaikan tanpa akhir terhadap anak-anak, Hyun Woo memiliki keyakinan kuat penjahat tidak dapat berubah. Hal ini membuatnya terus mencurigai Ji Hwan, meskipun secara hukum Ji Hwan membantu mantan narapidana.

Poster yang telah dirilis menunjukkan Seo Ji Hwan dan jaksa Jang Hyun Woo saling berhadapan, dengan Go Eun Ha. Eun Ha terlihat memegang balon hati merah muda dengan senyum lembut, mencerminkan kepolosannya sebagai pembuat konten anak-anak.

Poster lainnya menunjukkan Ji Hwan dengan cincin dan anting-anting berbentuk hati merah muda, menekankan transformasinya bekas gangster yang menakutkan. Go Eun Ha juga digambarkan dengan boneka yang mirip dengan Ji Hwan, memperlihatkan kontras antara citra masa lalunya dan persona baru.

My Sweet Mobster diadaptasi dari webtoon populer, yang menceritakan perjalanan Seo Ji Hwan untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam dan meraih cinta serta kepolosan yang hilang melalui hubungan dengan Go Eun Ha.

