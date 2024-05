Sutradara How to Make Millions Before Grandma Dies akan Datang ke Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film How to Make Millions Before Grandma Dies menjadi film Thailand terlaris sepanjang masa di Indonesia. Film yang dalam bahasa Thailand berjudul Lahn Mah ini unggul dari film-film Thailand yang pernah tayang di Indonesia sebelumnya, hanya dalam waktu delapan hari.

Sutradara Pat Boonnitipat akan Datang ke Jakarta

Pada sebuah unggahan video di Instagram, Klik Film mengumumkan, jika sutradara Pat Boonnitipat akan datang ke Indonesia untuk berkunjung ke bioskop-bioskop di Jakarta, usai film itu masuk kategori film terlaris.

Klik Film juga mengumumkan, sutradara terkenal di Thailand, Pat Boonnitipat dijadwalkan akan datang ke Jakarta pada Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 11.35 WIB di Bandara Soekarno Hatta atau Soeta, Tanggerang.

"Nantikan kehadiran Pat Boonnitipat @patbooo, sutradara How to Make Millions Before Grandma Dies yang akan hadir (cinema visit) ke beberapa bioskop di Jakarta," tulis Klik Film pada Kamis, 23 Mei 2024.

Film How to Make Millions Before Grandma Dies Tembus Hampir 1 Juta Penonton

Saat ini, Klik Film juga mengumumkan perolehan jumlah penonton yang mencapai 1 juta, tepatnya 795.32 penonton dalam kurun waktu delapan hari pasca dirilis pada Rabu, 15 Mei 2024 lalu. Klik Film juga mengucpakan terima kasih kepada para penonton.

"How te Make Millions Before Grandma Dies resmi menempati posisi pertama film Thailand terlaris sepanjang masa di Indonesia. Terima kasih atas antusiasme seluruh #sukarelahnmah yang telah mendukung pencapaian penuh suka cita ini," tulis Klik Film dalam keterangan video yang diunggah.

Film Keluarga yang Menguras Air Mata

Suksesnya film ini, tak terlepas dari testimoni dari para penonton. Banyak yang mengatakan, How to Make Millions Before Grandma Dies adalah film tersedih. Pasalnya, film ini bercerita tentang keluarga, yang seakan mempresentasikan kehidupan sehari-hari yang diperankan oleh Billkin Puthipong sebagai M atau cucu dan Usa Samekham sebagai Amah atau nenek.

Cara aktor-aktor membawakan cerita ini sangat natural. Apalagi film ini membawa hubungan erat cucu yang rela berhenti kuliah demi sang nenek. How to Make Millions Before Grandma Dies memang sangat cocok menjadi film keluarga, yang ditonton bersama. Film ini juga akan membuat penonton kembali bernostalgia dengan nenek atau kakeknya, yang mungkin saja sudah berpulang.

Tapi, sebelum menonton, Anda harus menyiapkan tisu terlebih dahulu, karena film berdurasi 125 menit ini akan mengaduk-aduk perasaan. Anda bisa tertawa karena komedi-komedi yang diceletukkan M kepada neneknya di menit-menit awal hingga pertengahan, lalu tiba-tiba sedih.

