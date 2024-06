21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris mantan personel JKT 48 Adhisty Zara atau yang dikenal Zara Adhisty baru saja menginjak usia 21 tahun hari ini, 21 Juni 2024. Selain dikenal sebagai penyanyi, penari, dan pemeran dalam berbagai film ia juga dikenal sebagai cucu musisi terkenal Acil Bimbo.

Pemilik nama lengkap Adhisty Zara Sundari Kusumawardhani ini lahir pada 21 Juni 2003 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan anak anak kedua dari pasangan Mario Saladin Akbar Kusumawardhana dan Sofia Yuniar.

Sebagaimana diketahui bahwa Mario Saladin Akbar Kusumawardhana merupakan anak dari musisi legendaris Darmawan Hardjakusumah atau yang lebih populer dengan sebutan Acil Bimbo. Zara merupakan cucunya dan memiliki saudara perempuan yang juga pernah berkarir menjadi anggota JKT 48 generasi kelima.

Zara pernah menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan sang kakek yang dipanggilnya Kiyang atau Aki Sayang itu. Acil pun disebut sempat melarang Zara terjun ke dunia hiburan.

Zara mengawali kariernya lewat industri musik ketika bergabung dalam trainee JKT48 pada 28 Mei 2016. Ia bersama kakaknya, Hasyakyla menjalani masa trainee dalam waktu yang bersamaan. Setelah menjalani masa trainee sekitar 6 bulan, Zara mendapatkan promosi untuk bergabung menjadi salah satu anggota JKT48.

Perempuan ini kemudian melebarkan sayap karirnya sebagai aktris muda yang berhasil mencuri perhatian setelah memulai debut aktingnya di layar lebar dalam film Dilan 1990 sebagai Disa. Karirnya sebagai pemain film makin melejit setelah memerankan karakter Dara dalam film Dua Garis Biru dan sukses memenangi penghargaan Piala Maya 2019 sebagai Pemeran Utama Wanita Terfavorit dan Pemeran Pasangan Terbaik bersama Angga Yunanda.

Sampai saat ini ia telah membintangi berbagai macam film dan serial seperti Virgo and the Sparklings (2023) sebagai Riani/Virgo, Before I Met You (2022) sebagai Gadis, 12 Cerita Glen Anggara sebagai Natasha Kay loovi (Acha), Keluarga Cemara 2 (2022) sebagai Euis Handayani, Happy Anniversary (2022) sebagai Tari, Lily of the Valley (2020) sebagai Lily, dan Mariposa (2020) sebagai Natasha Kay Loovi.

