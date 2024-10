5 Drakor Populer yang Dibintangi Kang Na Eon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kang Na Eon belakangan disoroti, karena membintangi drama korea atau drakor terbaru, Social Savvy Class 101. Kabar terbaru, yang membuat namanya makin disorot penggemar drakor ini, karena kedekatannya dengan Kim Woo Seok, yang juga pemeran dalam drakor Social Savvy Class 101, laporan News1, yang dikutip Soompi, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Kang Na Eon merupakan aktris Korea yang telah membintangi banyak drakor dengan beragam genre. Berikut deretan drakor populer yang dibintanginya.

1. Social Savvy Class 101 (2024)

Social Savvy Class 101 menceritakan tentang siswa yang sebelumnya dianggap sebagai outsider di sekolah, namun akhirnya menjadi manajer dari Insider Time, aplikasi komunitas anonim tempat semua rahasia sekolah tersimpan. Ketika ia mulai berinteraksi dengan kelompok paling populer yang dulu hanya bisa dimpikan untuk bergabung, romansa tersembunyi mulai berkembang di antara mereka.

2. Pyramid Game (2024)

Di SMA Baekyeon, tiap bulan para siswa memilih orang yang paling populer dalam jajak pendapat. Hasilnya menentukan urutan sosial yang ketat dan keras di sekolah. Drama ini mengikuti kisah Sung Su Ji, siswi baru, mendapat nilai nol dan langsung berada di posisi terendah. Ia pun menjadi target bullying dan kekerasan dari teman-temannya. Namun, Su Ji bertekad mengubah nasibnya.

3. Wedding Impossible (2024)

Berkisah tentang seorang akris dan konglomerat yang terjebak dalam sebuah pernikahan tak terduga. Na Ah Jeong adalah aktris figuran yang berbakat, namun tidak dikenal. Meski sering memerankan wanita yang sudah menikah, kehidupan percintaannya di dunia nyata kosong, karena tekanan hidup yang sulit. Sahabatnya selama 15 tahun, Lee Do Han, berasal dari keluarga kaya, pemilik LJ Group, dan kini didesak keluarganya untuk segera menikah. Namun, Do Han menyimpan rahasia yang membuatnya tidak bisa menikah. Ia meminta Ah Jeong untuk berpura-pura menjadi istrinya dan menjadi bagian dari keluarganya.

Ah Jeong menerima tawaran itu dan bersiap menjalani peran terbesarnya sebagai istri Do Han. Namun, rencananya terhambat oleh Lee Ji Han, adik Do Han yang bercita-cita menjadikan kakaknya sebagai pewaris LJ Group. Ketika Do Han tiba-tiba mengumumkan pernikahannya, Ji Han mulai berusaha keras menggagalkannya, bahkan melibatkan Yoon Chae Won sebagai calon pengantin ideal untuk kakaknya.

4. Tale of the Nine-Tailed 1038 (2023)

Kejadian tak terduga membuat Lee Yeon terlempar kembali ke tahun 1938. Ia kembali bertemu dengan Ryu Hong Joo. Dulu, Hong Joo adalah roh penjaga gunung di wilayah barat, namun kini ia menjalani hidup sebagai pemilik restoran mewah di ibu kota Gyeongseong. Di sana, Lee Yeon juga bertemu lagi dengan adik laki-lakinya, Lee Rang. Di tengah situasi ini, teman lama mereka, Cheon Moo Young yang dahulu roh pelindung lain sudah berubah menjadi musuh. Lee Yeon pun harus berjuang keras untuk menemukan jalan kembali ke masa kini dan bertemu orang yang dicintainya.

5. Blind (2022)

Mengikuti kisah Ryu Sung Joon, Ryu Sung Hoon, dan Jo Eun Ki yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai menargetkan anggota juri sebagai korban. Ketiganya berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Ryu Sung Joon adalah detektif yang berdedikasi dan selalu bertekad menangkap pelaku kejahatan, menjadikannya salah satu detektif dengan tingkat penangkapan tertinggi. Kakaknya, Ryu Sung Hoon, bekerja sebagai hakim yang dikenal sebagai perfeksionis.

Ia lulus ujian pengacara dengan nilai tertinggi dan menjadi lulusan terbaik di lembaga pelatihan peradilan. Ia terkenal jujur dan selalu berusaha memberikan penilaian yang adil. Jo Eun Ki adalah pekerja sosial berhati lembut penuh rasa keadilan. Ia selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan berusaha menjadi pelindung bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

