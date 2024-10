Mengenang Kim Soo Mi: 5 Drakor yang Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Soo Mi, meninggal pada Jumat, 25 Oktober 2024, pada usia 75 tahun. Sebagai salah satu aktris senior, Kim Soo Mi, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam industri perfilman dan drama Korea atau drakor. Ia telah memikat minat penonton lewat berbagai peran yang beragam. Dikutip dari My Drama List, berikut lima drama populer yang pernah dibintangi oleh Kim Soo Mi.

1. Man in the Kitchen (2017)

Drama ini mengisahkan seorang pria yang 35 tahun hidupnya bekerja untuk perusahaannya dan kini telah pensiun. Keberhasilan kariernya yang membuat orang-orang di sekitarnya iri, ia berharap bisa menikmati masa pensiunnya bersama istrinya. Namun, semuanya berubah ketika istrinya secara tiba-tiba meminta perceraian, dan putrinya, yang ia kira telah dibesarkan dengan baik, mulai memberontak.

Meskipun ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, semua usaha itu terasa sia-sia dalam momentum ini. Runtuhnya keluarga menjadi kenyataan pahit yang dihadapinya. Kim Soo Mi memerankan Yang Jun Ok, ibu dari Yun Joo.

2. Legendary Witch (2014)

Drama ini mengikuti kisah Soo In, Bok Nyeo, Pung Geum, dan Mi Oh, empat tahanan di fasilitas pemasyarakatan yang menjadi korban ketidakadilan dalam berbagai kasus yang ternyata saling berkaitan. Bersama-sama, mereka berjuang melawan konglomerat besar untuk membalas dendam. Keempat wanita ini membangun ikatan kuat berdasarkan pengalaman pahit yang sama dan saling mendukung. Kim Soo Mi berperan sebagai karakter pendukung bernama Kim Young Ok.

3. The Incarnation of Money (2013)

Drama ini mengangkat tema hukum yang berkaitan dengan uang, cinta, dan hasrat. Cerita ini mengikuti perjalanan Lee Cha Don, seorang pria yang kehilangan segalanya akibat uang, saat ia terlibat dalam praktik lobi, rabat, hubungan, dan korupsi. Lee Cha Don menduduki jabatan sebagai jaksa di cabang khusus dengan bantuan uang dari rentenir. Adapun Bok Jae In adalah putri rentenir yang merawatnya. Dalam drama ini, Kim Soo Mi, berperan sebagai Bok Hwa Sool, karakter pendukung yang turut mewarnai kisah tersebut.

4. Daring Women (2010)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama ini bercerita tentang, Ji Soon Young, yang kehilangan suaminya, Wang Se Joon, dalam kecelakaan tragis. Ditinggalkan sendirian, ia harus mengurus putri angkat mereka. Suatu ketika, ia bertemu dan jatuh cinta kepada, Han Kyu Jin, yang ternyata adalah ayah mertua dari mantan saudara iparnya, Wang Se Bin. Hidup Soon Young mengalami perubahan besar ketika ia menikahi Kyu Jin dan menjadi ibu mertua Se Bin.

Mereka berdua harus menyesuaikan diri dengan peran baru dalam keluarga sambil berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis satu sama lain. Dalam drama ini, Kim Soo Mi, berperan sebagai, Hong Bo Ok, yang merupakan ibu dari Kyu Jin.

5. Unstoppable Marriage (2007)

Dalam drama ini, Kim Soo Mi, berperan sebagai Madam Shim, seorang ibu dengan empat putra yakni Ki Baek, Lee Baek, Sam Baek, dan Sa Baek. Ki Baek, putra tertua Madam Shim, terjatuh cinta pada Goo Mi Ho, putri musuhnya, Goo Gook.

Wang Sam Baek, putra ketiga, memiliki persahabatan dekat dengan Chae Soo Jung. Namun, polemik muncul ketika Lee Baek, kakak Sam Baek, juga jatuh cinta pada Soo Jung, seorang mahasiswa manajemen hotel berusia 23 tahun yang cantik, yang belajar di hotel milik ibunya. Di sisi lain, kedua gadis, Soo Young dan Yu Ri, sama-sama menyukai Sa Baek, putra keempat Madam Shim, tetapi Sa Baek tidak membalas perasaan dan berusaha untuk menghindar.

ELLYA SYAFRIANI

Pilihan Editor: 5 Drakor Populer yang Dibintangi Kang Na Eon