Dibintangi Mendiang Lee Sun Kyun, Film The Land of Happiness akan Tayang Agustus 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Satu dari dua film yang sempat dibintangi mendiang Lee Sun Kyun sebelum meninggal, "The Land of Happiness", diumumkan akan tayang perdana pada Agustus mendatang. Selain Lee Sun Kyun, film fiksi berbasis sejarah arahan sutradara Choo Chang Min tersebut juga akan dibintangi oleh Jo Jung Suk, pemeran Lee Ik Joon dalam drama "Hospital Playlist".

Pengumuman terbaru tersebut menjadi konfirmasi dari pernyataan NEW (Next Entertainment World) selaku distributor film "The Land of Happiness" yang pada awal Mei tahun ini mengaku masih menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan terbaik. “Kami sedang mempertimbangkan paruh kedua tahun ini untuk rilis, mungkin pada bulan Agustus,” tuturnya, seperti dilansir dari laman Allkpop.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada rencana peluncuran film baru lainnya yang sudah lebih dulu dijadwalkan tayang di akhir Mei 2024 dan pada musim panas mendatang. NEW berusaha sebisa mungkin menghindari adanya pergesekan jadwal perilisan antar film yang ia produksi demi memaksimalkan periode promosi yang dimiliki setiap proyek film.

Tentang Film The Land of Happiness

Mengisahkan perjuangan pengacara Jung In Hoo (diperankan oleh Jo Jung Suk) dalam menolong salah satu kliennya, Park Tae Joo (dimainkan Lee Sun Kyun), seorang tentara yang terjerat dalam kasus pembunuhan seorang presiden yang terkenal otoriter. Mengambil latar waktu pada tahun 1979, film ini terinspirasi dari salah satu kasus yang mengguncang sejarah modern Korea Selatan.

Proses syuting untuk film yang juga dibintangi Yoo Jae Myung sebagai Jeon Sang Goo dan Jin Ki Joo itu memakan waktu kurang lebih sebanyak empat bulan lamanya. Dimulai sejak 1 Oktober 2021 lalu dan berakhir pada 29 Januari 2022.

Setelah menyelesaikan seluruh proses syuting "The Land of Happiness", mendiang Lee Sun Kyun sempat membagikan kesannya. "Ini adalah proyek yang menantang dalam banyak hal. Saya ingin mempersembahkan karya yang mengesankan kepada penonton untuk waktu yang lama. Saya memiliki waktu yang menyenangkan dan bersyukur bekerja dengan sutradara, aktor-aktor hebat, dan staf," ungkap Lee Sun Kyun yang ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya pada 27 Desember 2023.

