Diana Krall akan Gelar Konser Tunggal di Jakarta, Tiket Termahal Rp 15 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi jazz pemenang Grammy Awards dan multi-platinum, Diana Krall akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada Sabtu, 4 Mei 2024 di JIEXPO Theater, Kemayoran, Jakarta. Tiket konser yang dipromotori oleh Rajawali Indonesia ini telah dijual mulai Kamis, 30 November 2023.

“Senang sekali kita bisa mendatangkan kembali Diana Krall ke Indonesia. Ini bisa jadi pengobat rindu fans yang kehabisan tiket waktu kita bawa Diana di Prambanan Jazz tahun 2018 lalu. Dan tentunya ini kabar gembira untuk bisa bernostalgia bersama karya Diana Krall," ucap Anas Alimi, Founder Rajawali Indonesia.



Konsep konser Diana Krall yang akan datang adalah konser tunggal. Diharapkan dengan konsep tersebut, para penggemar bisa lebih intim menikmati perpaduan suara merdunya diiringi instrumen jazz klasik.

“Kita juga akan kasih kejutan spesial untuk penggemar Diana Krall. Seperti apa, kita lihat nanti ya, biar surprize," kata Tovic Raharja selaku CEO Rajawali Indonesia.

Diana Krall adalah satu-satunya penyanyi jazz yang memiliki delapan album debut di puncak tangga lagu Billboard Jazz Albums. Hingga saat ini, album-albumnya telah meraih dua Grammy Awards, sepuluh Juno Awards dan telah memperoleh sembilan album Gold, tiga Platinum, dan tujuh album multi-Platinum.

Album When I Look in Your Eyes yang dirilis pada 1999 menghabiskan 52 minggu yang belum pernah terjadi sebelumnya di posisi #1 di tangga lagu Jazz Billboard dan memenangkan dua Grammy Awards, serta meraih Platinum di AS dan Kanada.

Rilisan terbarunya, This Dream Of You, mendapat pujian kritis dari penggemar dan pers. Seperti yang baru-baru ini dicatat oleh The New York Times, “a voice at once cool and sultry, wielded with a rhythmic sophistication.”



Tiket Konser Diana Krall di Jakarta

Penjualan tiket konser tunggal Diana Krall - Live in Jakarta 2024 secara resmi tersedia melalui aplikasi Traveloka atau bisa juga diakses melalui website www.dianakralljakarta.com. Berikut daftar harganya:

BROZE : Rp 850.000

SILVER : Rp 1.500.000

GOLD : Rp 3.000.000

PLATINUM : Rp 4.000.000

DIAMOND : Rp 5.500.000

VIP : Rp 15.000.000 (hampir sold out)

Seluruh kategori tiket ini adalah duduk dengan nomor kursi dan harga yang tercantum belum termasuk pajak dan biaya-biaya promotor.

