Hailey Bieber Hamil, Justin Bieber Perbarui Janji Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber memberi kabar gembira. Ia mengunggah video kompilasi video dan foto untuk memamerkan istrinya, Hailey Bieber hamil anak pertama mereka di akun Instagram keduanya, Jumat dinihari, 10 Mei 2024.

Baby Bump Hailey Bieber, Justin Bieber Perbarui Janji Pernikahan

Unggahan setengah jam lalu itu memperlihatkan kehamilan Hailey yang membesar setelah menunggu hampir enam tahun lamanya sejak mereka menikah pada September 2018. Tak ada keterangan pada unggahan itu. Baik Justin maupun Hailey hanya men-tag nama Instagram pasangan.

Video itu memperlihatkan cinta mereka yang masih membara. Hailey, yang mengenakan gaun pengantin putih, berkali-kali memegang perutnya. Tampak seorang pria, kemungkinan pendeta, yang memimpin upacara Justin Bieber dan istrinya memperbarui janji pernikahan mereka.

Ucapan Selamat dari Selebritas Dunia

Melihat baby bump Hailey yang membesar, artis-artis dan selebritas Hollywood ramai-ramai mengucapkan selamat. "I love you guys soooo much!!!" tulis Kim Kardashian.

Para supermodel dunia, sahabat Hailey Bieber ramai-ramai mengucapkan selamat pada unggahan putri aktor Stephen Baldwin itu. "Ahhhh air mata datang lagi," tulis Kendall Jenner. Adik Kendall, Kylie Jenner menulis, "I love you guys." Tak ketinggalan supermodel Bella Hadid turut mengungkapkan kegembiraannya, "Chillieee williesss, aku sangat mencintaimu."

Justin Bieber mencium istrinya, Hailey Bieber. Foto: Instagram.

Kehamilan Hailey dan memperbarui janji pernikahan ini menjadi kabar yang menyenangkan bagi penggemar mereka. Stephen Baldwin pada Februari lalu sempat membuat para penggemar khawatir setelah mengunggah pesan yang meminta doa untuk putrinya dan Justin Bieber. Aktor 57 tahun itu membagikan ulang unggahan Victor Marx yang menampilkan video Justin Bieber bermain gitar dan menyanyikan lagu I Could Sing of Your Love Forever dari Hillsong Worship.

"Umat Kristiani, tolong ketika Anda memikirkan Justin dan Hailey, luangkan waktu sejenak untuk memanjatkan sedikit doa agar mereka mendapatkan kebijaksanaan, perlindungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan," tulis Victor Marx yang merupakan pendiri All Things Possible Ministries, di Instagram pada Senin, 26 Februari 2024.

Bisa jadi permintaan doa itu untuk mendoakan keselamatan pasangan ini yang bersiap menjadi orang tua. Namun pada Juni dua tahun lalu, Justin Bieber mengunggah video di Instagram mengenai kelumpuhan di sisi kanan wajahnya akibat sindrom Ramsay Hunt. Penyakit itu menyerang saraf telinga dan wajah mantan kekasih Selena Gomez ini. Akibatnya, ia terpaksa membatalkan sejumlah konsernya.

INSTAGRAM| TEMPO

