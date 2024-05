Dibintangi Chris Evans, Film Sacrifice Mulai Proses Syuting September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Sacrifice akan memulai proses syuting pada September 2024. Film ini dibintangi Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault, dan Brendan Fraser. Arbery adalah penulis naskah drama skenario. Ia memenangkan penghargaan WGA untuk karyanya Heroes of the Fourth Turning (2020). Adapun sutradara Romain Gavras terkenal lantaran karyanya Athena (2022), dikutip dari Deadline.

Waktu tayang film Sacrifice belum dipastikan. Film aksi ini diawali adanya pesta amal oleh kelas di pulau. Tak lama mereka diserang kelompok penjahat. Taylor-Joy sebagai Joan mendapat pemeran antagonis, ia menjadi pemimpin kelompok penyerang ini. Melawan peran Chris Evans sebagai Mike yang diculiknya bersamaan dua orang lainnya. Ia akan mempersembahkan mereka sebagai korban dengan taruhan apokaliptik.

Pemeran Sacrifice

1. Chris Evans

Nama Chris Evans melejit dikenal dalam film Captain America, Knives Out, dan Red One. Pria kelahiran Boston ini memulai karier aktingnya dari teater di sekolah. Penampilan pertamanya di The Fugitive (2000).

2. Anya Taylor-Joy

Ia dikenal perannya dalam film The Queen’s Gambit, The Witch, Split, dan Thoroughbreds. Ia juga tampil dalam pemutaran perdana Furiosa: A Mad Max Saga karya George Miller di Festival Film Cannes. Pada 2015, Anya mendapat debut pertamanya membintangi film horor The Witch.

3. Salma Hayek Pinault

Ia pernah bermain di Frida, Desperado, From Dusk Till Dawn, dan Dogma. Ia merupakan akrtis, sutradara, dan produser keturnan Meksiko dan Lebanon yang dinominasikan Academy Award untuk perannya dalam Frida.

4. Branden Fraser

Dia muncul di berbagai film George of the Jungle, Gods and Monsters, The Mummy, The Mummy Returns. Ia mendapat Oscar dalam film The Whale dan Killers of the Flower Moon.

