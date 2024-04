Sinopsis Film Dokumenter Bon Jovi yang Akan Tayang 26 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial dokumenter Bon Jovi Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story akan tayang perdana di layanan streaming Hulu pada Jum'at, 26 April 2024.

Film ini disutradarai dan diproduseri oleh Gotham Chopra, dan merupakan dokumentasi pertama mengenai sejarah band dengan kerja sama penuh dari semua anggota dulu dan sekarang, termasuk pentolan Jon Bon Jovi.

Sinopsis film dokumenter Bon Jovi

Dikutip dari IMDb, Bon Jovi Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story adalah film dokumenter yang mengulas perjalanan karier band legendaris Bon Jovi selama 40 tahun.

“Betapapun mendebarkannya kisah tentang bakat sekali seumur hidup, bahkan lebih jarang lagi legenda seperti Jon Bon Jovi membiarkan dunia memasuki momen-momen paling rentan saat dia masih menjalaninya,” deskripsi dari seri dokumenter tersebut.

Film ini tayang dalam empat bagian, dan mencakup video pribadi selama 40 tahun, demo yang belum pernah dirilis, lirik asli, dan foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang menceritakan perjalanan dari klub Jersey Shore ke panggung terbesar di planet ini.

Bagian-bagian itu kemudian disatukan dengan wawancara dan adegan masa kini saat Bon Jovi memulai turnya pada 2022. "Serial ini menghidupkan kembali kemenangan dan kemunduran, kesuksesan terbesar, kekecewaan terbesar, dan momen perselisihan paling umum," lanjut deskripsi tersebut.

Dikutip dari Antaranews, sebelumnya Bon Jovi juga pernah merilis film dokumenter lainnya seperti "Bon Jovi: No End in Sight" yang dirilis pada September 2022. Sedangkan "Bon Jovi: When We Were Beautiful" dirilis pada 2009.

Pada November, salah satu pendiri Bon Jovi, Richie Sambora, mengatakan kepada People bahwa tur reuni Bon Jovi bukanlah hal yang mustahil.

"Ada sebuah film dokumenter yang sedang dibuat tentang band dan hal-hal yang pernah saya ikuti, dan orang-orang ingin datang melihat kami bermain, dan itu akan membuat semua orang senang,” kata sang gitaris. “Maksud saya, pada dasarnya, itulah alasan Anda melakukannya saat ini.”

Disamping itu sang vokalis Jon Bon Jovi, dinobatkan sebagai MusiCares Person of the Year 2024 pada bulan Oktober. Bintang rock itu akan diberi penghargaan oleh organisasi filantropi Recording Academy pada acara amal mereka pada 2 Februari, yang diadakan dua hari sebelum Grammy Awards tahunan ke-66.

