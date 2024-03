Setelah Operasi, Jon Bon Jovi Belum Memastikan Kelanjutan Tur Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rock Jon Bon Jovi belum bisa memastikan kelanjutan tur konser setelah operasi pita suara yang masih tahap pemulihan. "Saya tidak tahu mengenai tur. Keinginan saya untuk melakukan tur tahun depan, tapi saya masih dalam tahap pemulihan setelah operasi besar," kata Bon Jovi dalam wawancara dengan Mix 104.1 Boston.

Laporan NME, Jumat,15 Maret 2024, dkutip Antara, Jon Bon Jovi mengumumkan detail album baru Forever yang rencananya dirilis melalui EMI 7 Juni 2024. Ia juga membagikan single pertama dari album tersebut berjudul Legendary.

Kondisi Bon Jovi

Bon Jovi menjalani operasi pada 2022, karena gangguan pita suaranya. Menurut dia, kondisinya sekarang sudah dalam proses pemulihan. Ia bisa saja meluangkan waktu membawakan satu lagu setiap hari saat rekaman. Kebutuhan saya, keinginan dan hasrat untuk melakukan dua setengah jam sehari, empat malam dalam sepekan selama berbulan-bulan," kata Jon Bon Jovi.

"Dan, saya sedang berusaha mencapai tujuan itu," sebagaimana dikutip dari The Hollywood Reporter.

Di Instagram dia @jonbonjovi, Bon Jovi merayakan album barunya dengan menulis telah menantikan momentum ini sembari mengajak para penggemarnya untuk menikmati lagu Legendary. Lagu yang sudah bisa didengarkan pada platform streaming YouTube, Spotify, dan Apple music.

Sebelumnya, Bon Jovi dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 oleh MusiCares. Acara penganugerahan ini akan diselenggarakan di Los Angeles Convention Center, pada 2 Februari 2024. Jon Bon Jovi tak hanya diakui karyanya di bidang musik, tapi juga filantropi. Pada 2006, ia mendirikan Jon Bon Jovi Soul Foundation untuk urusan kemanusiaan, dikutip dari USA Today.

Bon Jovi menerima penghargaan acara tahunan Person Of The Year yang ke-33. Penghargaan ini dukungan dari MusiCares. Adapun MusiCares Foundation organisasi nirlaba yang menyediakan layanan kesejahteraan bagi komunitas musik, dikutip dari situs webnya.

Bon Jovi diberi penghargaan yang diadakan dua hari sebelum Grammy Awards tahunan ke-66. Organisasi tersebut yang memberi penghargaan kepada Bon Jovi itu membantu memberikan layanan kesehatan dan kemanusiaan untuk anggota industri musik. Itu akan memberikan penghargaan atas upaya kemanusiaan legenda musik tersebut dengan upacara dan konser penghormatan, dikutip dari People.

Ada pula serial dokumenter Bon Jovi Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story akan ditayangkan di layanan streaming Hulu pada April 2024. Dikutip dari Billboard, Gotham Chopra dari Religion of Sports (ROS) akan memimpin dokumenter yang mengisahkan kebangkitan Bon Jovi dari klub-klub di New Jersey. Serial ini menceritakan semua kemenangan dan kerja keras sepanjang perjalanan mereka, termasuk kepergian anggota pendiri, yakni gitaris bass Alec John Such.

