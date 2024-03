Jon Bon Jovi Belum Yakin Bisa Mengadakan Tur Penuh Setelah Jalani Medialisasi Pita Suara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jon Bon Jovi menyatakan keraguan akan kemampuannya untuk melakukan tur secara penuh setelah menjalani operasi pita suara pada tahun 2022.

Dilansir dari Antaranews, menurut laporan dari NME pada Jumat, 15 Maret, Bon Jovi mengumumkan rincian tentang album baru berjudul Forever yang direncanakan akan dirilis melalui EMI pada 7 Juni. Dia juga memperkenalkan single utama dari album tersebut yang berjudul "Legendary".

Namun, karena kondisi kesehatannya yang belum stabil, penyanyi tersebut masih belum bisa memastikan apakah dia akan mampu melakukan tur penuh untuk mendukung peluncuran album tersebut.

"Saya tidak tahu tentang tur. Adalah keinginan saya untuk melakukan tur tahun depan, tapi saya masih dalam tahap pemulihan setelah operasi besar," kata Jon dalam wawancara dengan Mix 104.1 Boston.

Dikutip dari ew.com, vokalis pemenang Grammy tersebut mengonfirmasi bahwa ia telah menjalani operasi rekonstruktif pada pita suaranya, yang disebut medialisasi pita suara pada 2022. “Belakangan ini merupakan jalan yang sulit, tetapi saya menemukan seorang dokter di Philadelphia yang melakukan sesuatu yang disebut medialisasi karena salah satu tali pusat saya benar-benar mengalami atrofi,” ujarnya.

Pelantun Livin' on a Prayer itu menjelaskan bahwa dokternya telah mampu memperbaiki masalah di pita suaranya dengan memasang implan plastik. "Selama hampir dua tahun terakhir, saya telah menjalani rehabilitasi untuk memulihkannya," katanya.

Dilansir dari planetradio.co.uk, Jon menjelaskan bahwa meskipun sebelumnya dia sempat tampil di upacara pelantikan Person of the Year MusiCares 2024 pada Jumat, 2 Februari, dia tidak akan kembali melakukan tur penuh waktu sampai suaranya siap. Ia juga telah bersumpah untuk tidak melakukan tur bersama Bon Jovi sampai suaranya terdengar baik setelah perawatan medis tersebut.

Pada Januari 2024, diumumkan bahwa serial dokumenter resmi pertama tentang sejarah Bon Jovi, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, akan tayang di Disney+ di Inggris mulai Jumat 26 April 2024. Edisi deluxe peringatan 40 tahun album debut self-titled Bon Jovi ‘Bon Jovi’ juga dirilis pada hari Jumat 24 Maret lengkap dengan rekaman studio yang belum dirilis.

“Kami telah membuat dokumenter yang luar biasa ini untuk merayakan ulang tahun ke-40. Kami memiliki rekor baru yang membuat saya sangat bersemangat. Dan harapannya adalah saya bisa keluar dan merayakannya kali ini, karena saya sangat gembira. Namun jika saya tidak dapat melakukannya pada tingkat yang biasa saya lakukan, maka tidak ada salahnya.” ujar Jon.

Dokumenter yang terdiri dari empat bagian ini berisi tentang puncak ketenaran bandnya di tahun 80-an, dan bahkan beberapa titik terendah, baik di dalam maupun di luar panggung, dengan wawancara eksklusif dan demo yang belum pernah terdengar sebelumnya dari grup tersebut.

