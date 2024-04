Profil Song Kang Ho, Aktor Chungmuro yang Jadi Tokoh Utama di Uncle Samsik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor papan atas Korea, Song Kang Ho akan menjadi pemeran utama Drama Korea terbaru dari Disney+ berjudul Uncle Samsik. Dikutip dari NME, drakor itu akan mengisahkan kisah Kim San, seorang pria yang bercita-cita untuk memodernisasi Korea Selatan pada era 1960-an. Cerita ini akan melibatkan kemitraan antara Kim San dan Uncle Samsik, seorang yang akan memberikan plot drama itu nuansa yang lebih menarik.

Disutradarai dan ditulis oleh Shin Yeon Shick, drakor ini menjanjikan sebuah perjalanan yang menarik melalui ambisi dan intrik pada masa bersejarah bagi Korea Selatan. Dengan bakat akting Song Kang Ho yang luar biasa dan arahan yang kuat dari tim produksi, drama ini diharapkan menjadi salah satu sorotan di Disney+ dan di antara penggemar drama Korea.

Profil Singkat Song Kang Ho

Dikutip dari IMDB, Song Kang Ho lahir pada 17 Januari 1967 di Gimhae, Korea Selatan. Dia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Kimhae High School sebelum memulai kariernya di dunia hiburan. Pada tahun 1995, ia menikah dengan Hwang Jang Suk dan dikaruniai dua anak. Putra mereka, Song Jun Pyoung adalah mantan pemain sepak bola untuk Suwon Samsung Bluewings, sementara putri mereka bernama Ju Yeon.

Song Kang Ho memulai kariernya dari panggung teater sebelum beralih ke dunia film. Dia terkenal karena perannya dalam berbagai film yang menampilkan kualitas aktingnya yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menjadi salah satu aktor paling dihormati dan diakui dalam industri film Korea.

Meskipun tidak memiliki pelatihan formal sebagai aktor, Song Kang Ho telah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam karirnya. Peran-perannya dalam film-film seperti The Foul King, Joint Security Area, Sympathy for Mr. Vengeance, dan The Host membuatnya dikenal di seluruh Korea dan juga di kancah internasional. Dia telah menerima berbagai penghargaan atas karyanya, termasuk Penghargaan Aktor Terbaik di Asian Film Awards 2007.

Perjalanan Karier

Song Kang Ho pertama kali dikenal sebagai aktor teater. Dia bergabung dengan sebuah kelompok teater dan mulai bekerja di panggung sebelum akhirnya beralih ke film. Dia membuat debut panggungnya pada 1991, dalam sebuah pertunjukan yang disebut Dongseung. Namun, dia mulai mendapatkan peran dalam film pada 1996 dan meraih pengakuan luas atas bakat aktingnya.

Dilansir dari My Drama List, pada 1997, Kang Ho menerima penghargaan pertamanya sebagai Aktor Terbaik di Blue Dragon Film Awards untuk perannya dalam film No. 3. Penampilannya yang memukau dalam film ini membuatnya semakin diperhitungkan dalam industri film Korea.

Dia kemudian membintangi berbagai film, baik sebagai pemeran pendukung maupun pemeran utama, yang semakin menambah reputasinya sebagai salah satu aktor terbaik di Korea. Pada 1999, Song Kang Ho mendapatkan peran penting dalam film Shiri, yang merupakan hit box office besar. Perannya dalam film ini membantu meningkatkan popularitasnya di kalangan penonton.

Dia kemudian membintangi beberapa film sukses lainnya, seperti The Foul King pada 2000 dan Joint Security Area pada tahun yang sama.

Kolaborasi dengan Sutradara Terkenal

Salah satu hal yang membuat Song Kang Ho menjadi sangat dihormati adalah kolaborasinya dengan sutradara terkenal di Korea. Dia telah bekerja dengan beberapa nama terbesar dalam industri film, termasuk Park Chan Wook dan Bong Joon Ho. Kolaborasinya dalam film Memories of Murder, Parasite, dan Snowpiercer sangat dihargai oleh para kritikus dan penonton.

Memories of Murder menceritakan kisah nyata dari seorang detektif yang berusaha menangkap seorang pembunuh berantai. Penampilannya dalam film ini membuatnya mendapatkan pujian luas dan meningkatkan reputasinya sebagai salah satu aktor terbaik di Korea.

Karya Terbaru

Song Kang Ho terus aktif dalam industri film Korea dan terus menciptakan karya-karya yang memukau penonton. Film-filmnya selalu dinanti-nantikan oleh para penggemar, kemampuannya dalam seni peran kerap diapresiasi. Pada 2022, dia membintangi film Emergency Declaration sebagai detektif veteran Gu In Ho, yang mendapat tanggapan positif dari para kritikus dan penonton.

Dengan karier yang gemilang dan reputasi yang tak terbantahkan, Song Kang Ho terus menjadi salah satu aktor paling dihormati dan dicari di Korea. Karena kemampuannya, ia masuk kategori chungmuro, atau artis kelas atas dengan bayaran tinggi.

Pilihan Editor: Mengenal 5 Pemain Drakor Uncle Samsik