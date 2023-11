CEO Disney Beri Bocoran Frozen 4 Sedang dalam Tahap Pengerjaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Walt Disney Bob Iger membocorkan film keempat dari Frozen sedang dalam tahap pengerjaan. Kabar tersebut diungkapkan setelah 9 bulan mengumumkan Frozen 3 yang akan datang.

Bob Iger menyampaikan dalam pidato dari Hong Kong Disneyland yang dibagikan pada Good Morning America, saat taman tersebut membuka area baru World of Frozen. "Saya akan memberi Anda sedikit kejutan, Frozen 3 sedang dalam pengerjaan dan mungkin juga ada Frozen 4 yang sedang dikerjakan," kata Bob Iger pada Kamis, 16 November 2023.



Frozen 4 Masih Dirahasiakan

Detail mengenai Frozen 4 masih dirahasiakan untuk saat ini. Esekutif berusia 72 tahun itu mengatu tidak ingin banyak bicara tentang film-film tersebut saat ini. “(Sutradara) Jenn Lee (Jennifer Lee), yang menciptakan Frozen dan Frozen 2 yang asli, bekerja keras dengan timnya di animasi Disney bukan hanya pada satu tapi sebenarnya dua cerita,” kata Iger.

Komentar Iger menyiratkan bahwa kedua sekuel tersebut dikerjakan secara bersamaan. Disney telah menerapkan strategi ini dengan Avatar: The Way of Water dan Avatar 3. Hal ini memungkinkan kedua film tersebut memiliki kesenjangan rilis yang jauh lebih kecil dibandingkan Avatar pertama dan kedua.

Penulis lagu Frozen, Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez akan kembali menulis lagu baru untuk dua film selanjutnya, Anderson-Lopez kemudian mengonfirmasi di media sosial. “Yah, aku sudah diam di sini untuk sementara waktu,” tulisnya. “Tapi ya, ini.”



Jadwal Rilis Frozen 3 Belum Ditentukan

Frozen 3 yang telah lama dirumorkan dan diharapkan secara resmi dikonfirmasi oleh Iger pada Februari lalu selama panggilan telepon dengan investor, di mana ia juga mengumumkan sekuel dari franchise Toy Story dan Zootopia.

“Kami akan memiliki lebih banyak hal untuk dibagikan mengenai produksi ini dalam waktu dekat,” kata Iger kepada investor pada saat itu, “Tetapi ini adalah contoh bagus tentang bagaimana kami bersandar pada merek dan waralaba kami yang tak tertandingi.”

Frozen dan sekuelnya Frozen II (2019) menjadi hit yang sangat besar bagi Disney. Film selanjutnya tetap menjadi rilisan animasi terbesar sepanjang masa dengan 1,45 miliar dolar AS, meskipun film aslinya tidak kalah dengan 1,33 miliar dolar. Selain kekayaan box office, film tentang petualangan kerajaan Anna dan Elsa (disuarakan oleh Kristen Bell dan Idina Menzel) menghasilkan lagu-lagu populer seperti Let It Go dan Do You Want to Build a Snowman?.

PEOPLE | VARIETY | SCREEN RANT

