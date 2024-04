Mengenal Snoh Aalegra, Penyanyi Swedia yang akan Tampil di Java Jazz Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Swedia, Snoh Aalegra masuk dalam deretan penampil bersama Laufey di Java Jazz Festival 2024 di JIExpo Kemayoran pada 26 Mei 2024. Kabar itu diumumkan di website dan Instagram resmi milik Java Jazz Festival.

Dalam unggahan Instagram @javajazzfest, ada nama-nama baru yang akan menjadi line up di konser Jazz tahunan yang ke-19 itu. Terlihat Snoh Aalegra berada di deretan paling atas special show. "Nama baru ditambahkan. Simak jajaran BNI Java Jazz Festival 2024 yang terbaru. Apakah kamu menemukan idolamu? Amankan tiketmu di situs web resmi kami," tulis akun itu pada Rabu, 3 April 2024.

Profil Snoh Aalegra

Snoh Aalegra merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Swedia yang pernah menerima penghargaan Musik IHeartRadio sebagai Artis R&B Baru Terbaik. Ia juga beberapa kali masuk dalam nominasi Grammy Awards.

Aalegra lahir di Uppsala, Swedia pada 13 September 1987. Orang tuanya keturunan Persia dari selatan Iran. Dia dibesarkan di Enkoping pindah ke sana bersama ibunya setelah orang tuanya berpisah. Mereka kemudian pindah ke Stockholm. Bakat bermusiknya telah terlihat sejak usia anak-anak, ia mulai menulis musik pada usia 9 tahun.

Pada 2001, saat usianya 13 tahun, Aalegra menandatangani perjanjiian pengembangan artis dengan Sony Music Sweden. Namun, dia meninggalkan Sony Swedia tanpa ada musik yang dirilis. Aalegra memulai karier bermusiknya pada 2009. Ia menggunakan nama panggung Sheri.

Dia merilis single debutnya Hit and Run pada 16 Februari 2009 yang diproduseri Andreas Carlsson. Single ini berada di nomor 12 di Swedish Single Chart. Aalera merilis single keduanya, U Got Me Good pada 4 Desember 2009 dan menduduki posisi kedua Swedish Single Charts.

Pada 6 April 2010, dengan nama Sheri, dia merilis album studio First Sign, di universal Music Sweden. Album ini menyajikan cover lagu Sade berjudul Smoot Operator, Hit and Run, dan U Got Me Good. Ia menandatangani kontrak dengan ARTium Recordings No ID pada 2023

Pada Februari 2015, Aalegra mengatakan dia mengubah namanya menjadi Snoh Nowrozi. Dia menambahkan Aalegra untuk nama panggungnya yang berarti menyenangkan dalam bahasa Italia, dan sudah pula artis bernama Snoh.

Lagu balada I Want You Around karya Aalegra dirilis, lagu yang liriknya mengisahkan tentang jatuh cinta ini memikat hati pendengarnya dan memuncaki tangga lagu R&B Dewasa.

YUNI ROHMAWATI

