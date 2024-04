3 Serba-serbi Film The First Omen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor The First Omen telah tayang di bioskop Indonesia, pada 3 April 2024. Film ini menghadirkan kembali kisah mengerikan dari seri legendaris Omen yang mulai dirilis sejak 1970-an.

Film The First Omen mengajak penonton kembali ke tahun 1971 di Roma untuk menggali akar kisah Damien, sang Antikristus. Pada masa itu, wanita Amerika bernama Margaret yang diperankan, Nell Tiger Free, tiba di Roma untuk memulai kehidupan yang didedikasikan untuk pelayanan agama.

Ia terpesona dengan lingkungan yang indah sekaligus mendorongnya untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi, di balik keindahan lingkungan yang memukau, tersembunyi rahasia gelap yang mengancam kehidupannya dan keimanan agamanya.

Margaret menyadari adanya sesuatu yang tidak beres dengan salah satu gadis di tempat tersebut. Visi yang dimiliki gadis itu mengingatkan dia pada pengalaman masa lalunya. Semakin dia menyelidiki, makin jelas ada kekuatan jahat yang mengintai.

Serba-serbi The First Omen

1. Kategori Tontonan 17 Tahun ke Atas

Organisasi perfilman Motion Picture Association of America (MPAA) memberikan The First Omen kategori tontonan 17+. Hal ini diketahui berdasarkan tayangan eksklusif behind the scene The First Omen yang dilaporkan Fangoria.

Kategori usia ini biasanya dihindari para pembuat film, karena menghilangkan peluang penayangan film, kecuali jika adegan tertentu dipotong. Film ini mengangkat tema mengerikan.

2. Nell Tiger Free

Tokoh Margaret diperankan oleh Nell Tiger Free. Sebelumnya dikenal melalui perannya dalam serial televisi yang terkenal, Nell membawa karakter Margaret dengan penuh ketegangan dan ketakutan yang melingkupi cerita.

Dia menggambarkan perjalanan karakter dari ketidaktahuan menjadi kesadaran yang mengerikan terhadap bahaya yang mengancam. Karakternya menjadikan penonton terpikat oleh perjuangan dan keberaniannya menghadapi kekuatan gelap.

The First Omen menawarkan campuran suasana kegelapan, ketegangan, dan kengerian yang mengherankan. Film ini memberikan sudut pandang baru kisah klasik Omen yang sudah dikenal.

3. Pemeran

Ada Tawfeek Barhom yang dikenal atas perannya dalam Cairo Conspiracy juga ambil bagian dalam film ini. Barhom memerankan Pastor Gabriel, tokoh kunci dalam ordo agama di Roma. Ralph Ineson yang terkenal dari film The Northman akan berperan sebagai Father Brennan. Film ini juga menampilkan sejumlah aktor terkenal lainnya seperti Sonia Braga, Maria Caballero, Anton Alexander, dan Bill Nighy.

