The First Omen Tayang di Bioskop, Kisah Kelahiran Anak Titisan Iblis Damien

TEMPO.CO, Jakarta - The First Omen tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 3 April 2024. Film horor psikologis terbaru dari 20th Century Studios ini merupakan prekuel dari salah satu kisah horor ikonik, The Omen.

Berlatar tahun 1971, The First Omen menceritakan kisah di balik kelahiran Damien, anak titisan iblis yang menjadi tokoh utama dalam The Omen yang dirilis pada 1976. Sebagai film panjang perdananya, sutradara Arkasha Stevenson menceritakan bagaimana ia mengemas kisah ikonik tersebut.

"The First Omen ini merupakan prekuel dari versi tahun 1976. Namun, penting juga bagi kami untuk menciptakan sebuah cerita yang dapat berdiri sendiri. Jadi, kami ingin para penonton menyaksikan versi tahun 1976 tersebut, tetapi ada pesan tersendiri yang juga ingin kami sampaikan," kata Arkasha Stevenson.

Mengungkap Asal Mula Anak Titisan Iblis Lewat The First Omen

Kisah horor tentang konspirasi di balik kehadiran titisan iblis ke dunia ini dimulai lewat karya Richard Donner, The Omen, yang berhasil memperoleh kesuksesan besar pada masanya dengan pendapatan lebih dari 60 juta dolar di Amerika Serikat. Kesuksesan film tersebut diikuti dengan versi cerita lainnya dalam berbagai format, termasuk film The Omen pada 2006 yang disutradarai oleh John Moore, yang berhasil meraup lebih dari 120 juta dolar AS. Pada 2016, Glen Mazzara juga menghadirkan kembali kisah ini dalam format serial yang berjudul Damien.

"Saya selalu penasaran dari mana asal mula Damien, bagaimana bayi itu bisa berada dalam pelukan Robert dan Katherine Thorn. Keinginan kami adalah untuk menciptakan film horor yang bersifat abadi dan kontemporer. Sesuatu yang akan menunjukkan masa lalu, tetapi juga dengan unsur masa kini. Film genre ini bekerja paling baik ketika mereka berfungsi sebagai cermin gelap yang memperlihatkan kembali kecemasan kontemporer yang kita miliki," kata Produser David S. Goyer.

Sinopsis The First Omen

The First Omen.

Cerita dimulai dengan Margaret (diperankan oleh Nell Tiger Free), seorang calon biarawati muda yang dikirim dari Amerika ke Roma untuk bekerja di sebuah panti asuhan sebelum ia resmi menjadi biarawati. Sebagai seorang yatim piatu, Margaret merasa dekat dengan gadis tertua di panti asuhan itu, Carlita, yang seperti Margaret, mengalami masalah sejak usia muda.

Ada sesuatu yang aneh pada anak ini dan tidak ada yang tahu mengapa, tetapi Margaret merasakannya, dan merasa ada hubungan antara keduanya. Pertemuan itu secara tak terduga membawanya ke dalam kegelapan yang menyebabkannya meragukan imannya sendiri, hingga akhirnya ia mengungkap konspirasi mengerikan yang bertujuan untuk melahirkan titisan iblis ke dunia.

Ketika The First Omen hadir di bioskop, penggemar film The Omen pada 1976 akan segera mengetahui bagaimana Damien terlahir ke dunia. "Sangat menyenangkan bagi kami untuk dapat membangkitkan rasa takut yang terdalam dari penonton. Akan ada banyak sekali adegan horor yang juga diiringi oleh unsur intrik untuk menciptakan pengalaman, dan membuat penonton penasaran untuk tahu lebih jauh lagi," ujar produser Keith Levine.

