Sinopsis Film The First Omen, Prekuel dari Series The Omen

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu film bioskop yang banyak dinantikan perilisannya oleh para penggemar film horor di seluruh dunia adalah The First Omen. Ini merupakan film horor psikologis dari Amerika Serikat yang disutradarai oleh Arkasha Stevenson.

Dijadwalkan rilis pada 5 April 2024, The First Omen merupakan prekuel dari film The Omen yang tayang perdana pada 1976 silam. Film tersebut kemudian dibuat ulang menjadi film tahun 2006 dengan judul yang sama.

Sejak saat itu, ada tiga sekuel dari film aslinya, yang semuanya mengangkat tema setan dan Antikristus. Oleh karena itu, The First Omen menjadi film pertama dalam franchise The Omen sejak remake tahun 2006.

Lantas, bagaimana sinopsis dan alur cerita dari film garapan rumah produksi 20th Century Studios tersebut? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai sinopsis The First Omen yang merupakan prekuel dari series The Omen.

Sinopsis The First Omen

Melansir dari IMDb, film The First Omen bercerita tentang seorang perempuan muda asal Amerika yang bernama Sarah. Dia dikirim ke Roma untuk memulai kehidupan baru sebagai biarawati dan melakukan pelayanan gereja di Basilika Santo Petrus.

Dia merasa bersemangat karena pada usia 23 tahun dia sudah dipercaya untuk melakukan pengabdian hidup pada gereja. Dibesarkan dari keluarga Katolik yang taat, Sarah selalu merasa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan dan keyakinannya.

Pada hari-hari berikutnya, Sarah menemukan kepuasan karena dapat membantu orang-orang yang kurang beruntung. Tetapi, di tengah kebahagiaan itu, Sarah merasa ada sesuatu yang salah dan tidak membuatnya nyaman. Dia merasa ada bayangan yang mengintainya dan perasaan itu semakin kuat dari waktu ke waktu.

Minggu-minggu berlalu, rasa tidak nyaman yang dirasakan Sarah semakin bertambah. Dia mulai memperhatikan kejadian-kejadian aneh di sekitar kota. Mulai dari kehilangan yang tidak dapat dijelaskan, bisikkan rumor tentang ritual gelap yang dilakukan secara rahasia, dan rasa takut yang semakin menyebar di dalam dada.

Dia juga harus menghadapi teror yang menyebabkan dia mempertanyakan keimanannya. Dia pun harus mengungkap konspirasi mengerikan yang berencana melahirkan reinkarnasi sosok jahat antikristus.

Dilansir dari Screenrant, prekuel ini kemungkinan akan mengungkap asal usul Damien. Dia adalah seorang anak laki-laki yang diadopsi oleh pasangan suami istri dan perlahan-lahan mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan iblis.

Detail Film The First Omen

Judul: The First Omen

Tagline: Create something to fear

Tanggal rilis: 5 April 2024

Genre: Horor

Durasi film: 119 menit (1 jam 59 menit)

Prekuel: The Omen (1976) dan (2006)

Produser: David S. Goyer, Keith Levine

Sutradara: Arkasha Stevenson

Penulis skenario: Tim Smith, Arkasha Stevenson, Keith Thomas

Cerita asli: Ben Jacoby

Perusahaan produksi: 20th Century Studios, Phantom Four Films, Abbey Road Studios

Bahasa: Inggris

Rating usia: Dewasa di atas usia 17 tahun

Daftar Pemain The First Omen

Sejumlah aktor dan aktris ternama terlibat dalam proyek film garapan sutradara Arkasha Stevenson ini. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Bill Nighy sebagai Kardinal Lawrence Nell Tiger Gratis sebagai Margaret Daino Sônia Braga sebagai Suster Silvia Maria Caballero sebagai Luz Valez Charles Dance sebagai Pastor Harris Ralph Ineson sebagai Pastor Brennan Andrea Arcangeli sebagai Paolo Anton Alexander sebagai Pastor Spiletto Tawfeek Barhom sebagai Pastor Gabriel Nicole Sorace sebagai Carlita Skianna

RADEN PUTRI

