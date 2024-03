Fakta Menarik Beauty and Mr Romantic, Drama Korea yang Punya 50 Episode

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beauty and Mr Romantic merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Im Soo Hyang dan Ji Hyun Woo. Dua episode pertamanya yang sudah tayang di Korea mendapatkan rating tinggi mencapai 17,2 persen.

Beauty and Mr Romantic akan hadir dengan 50 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan Inggris mulai Sabtu, 30 Maret 2024 di Vidio. Setiap minggunya, penonton bisa menyaksikan Beauty and Mr Romantic pada hari Minggu dan Senin pukul 12:00 WIB.

Drama komedi romantis ini bercerita tentang seorang aktris papan atas yang terkena skandal dan menyebabkan kariernya jatuh, serta seorang produser serial drama pemula yang jatuh cinta kepada aktris tersebut. Sebelum menyaksikan Beauty and Mr Romantic, simak fakta menariknya berikut ini:

Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama di Beauty and Mr Romantic

Beauty and Mr Romantic mengisahkan tentang kehidupan perempuan bernama Park Do Ra (Im Soo Hyang) yang merupakan seorang aktris papan atas di Korea Selatan. Alasan utama ia memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan ini adalah untuk lepas dari kemiskinan yang telah dialami oleh keluarganya sejak lama. Park Do Ra terus bekerja keras hingga akhirnya ia bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan sebagai seorang aktris papan atas.

Im Soo Hyang dalam drama Beauty and Mr Romantic.

Suatu hari, Park Do Ra mengalami masalah besar pada kariernya yang menyebabkan kerja kerasnya selama ini hancur begitu saja. Ketika Park Do Ra tidak mampu lagi bertahan di jadwalnya yang padat dan hampir memutuskan untuk keluar dari proyek drama barunya, ia mengurungkan niatnya karena bertemu kembali dengan produser drama pemula bernama Go Pil Seung (Ji Hyun Woo), yang merupakan cinta pertamanya pada masa kecil.

Go Pil Seung merupakan pria yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Meskipun begitu, ketika ia bertemu kembali dengan Park Do Ra di proyek drama terbarunya, ia hampir memutuskan untuk keluar karena tidak terlalu menyukai sifat Park Do Ra di masa kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, ia jatuh cinta kepada Park Do Ra dan mulai membantunya untuk kembali ke puncak kariernya.

Bintang Ternama Korea Selatan di Beauty and Mr Romantic

Im Soo Hyang merupakan seorang aktris populer yang telah membintangi banyak drama sejak debutnya pada 2009. Melalui aktingnya sebagai pemeran utama di drama Lovers in Bloom (2017) dan My ID is Gangnam Beauty (2018) yang meraih rating tinggi di Korea Selatan, nama Im Soo Hyang semakin dikenal oleh publik dan popularitasnya semakin melejit. Berbagai penghargaan juga berhasil diraih oleh Im Soo Hyang. Beberapa diantaranya seperti Excellence Award 2018 kategori Actress in A Drama dari KBS Drama Awards, Best New Actress dalam ajang Korea Drama Awards 2011 dan New Star Awards dalam SBS Drama Awards 2011.

Ji Hyun Woo dalam drama Beauty and Mr Romantic.

Ji Hyun Woo, aktor dan musisi yang dikenal lewat peran utamanya dalam serial Queen and I (2012). Setelah melakukan debut di tahun 2003, Ji Hyun Woo aktif membintangi berbagai serial drama, seperti Awl (2015) dan Bad Thief, Good Thief (2017). Ji Hyun Woo juga telah mendapatkan banyak pujian atas aktingnya yang cemerlang, serta berbagai penghargaan salah satunya Grand Prize (Young Lady and Gentleman) di KBS Drama Awards 2021. Beauty and Mr Romantic sekaligus menjadi comeback bagi Ji Hyun Woo setelah terakhir membintangi drama populer Young Lady and Gentleman pada 2021.

Beauty and Mr Romantic Hasil Kolaborasi Dua Filmmaker Andal

Beauty and Mr Romantic merupakan drama kolaborasi yang kedua antara sutradara Hong Seok Goo dan penulis naskah Kim Sa Kyung setelah bekerja sama pada drama My Only One (2018). Selain itu, Kim Sa Kyung juga merupakan penulis drama Young Lady and Gentleman (2021) di mana Ji Hyun Woo berperan sebagai pemeran utamanya.

