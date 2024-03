Profil Member VVUP, Grup K-Pop Baru, Satu Anggotanya Orang Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola wanita asal Korea Selatan, VVUP menarik perhatian menjelang debut resminya pada Senin, 1 April 2024 mendatang. Hal ini disebabkan karena salah satu anggota grup multinasional tersebut berasal dari Indonesia. Dia adalah Kimberley Fransa Salim atau yang dikenal dengan nama panggung Kim.

Girl group VVUP beranggotakan empat orang anggota, yakni Hyunny, Suyeon, Paan, dan Kim. Sebelumnya, mereka telah meluncurkan single pra-rilis “Doo Doom Chit” pada 13 Maret lalu.

Adapun VVUP akan debut pada 1 April 2024 dengan lagu ‘Locked On’ yang diproduseri oleh earattack. Dia merupakan produser untuk lagu ‘Dope’ milik BTS, ‘Moonlight Sunrise’ milik Twice, dan ‘Luv’ milik Weki Meki.

Lantas, seperti apa profil member VVUP, grup K-Pop baru yang anggotanya ada orang Indonesia? simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat VVUP

VVUP adalah girl group baru asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi EgoENT. Grup ini beranggotakan empat orang dengan dua member asing dan dua member lainnya berasal dari Korea Selatan.

Melansir dari laman Kpopping, huruf ‘VV’ dalam nama ‘VVUP’ adalah bentuk lain dari huruf ‘W’. Huruf W tersebut diambil dari huruf pertama kata ‘WIN’, yang berarti kemenangan. Hal ini menyampaikan gagasan untuk terus naik ke puncak dan niat grup untuk menyebarkan harapan serta energi positif nan unik para anggota kepada publik.

VVUP resmi debut pada 1 April 2024 dengan lagu ‘Locked Up’. Sebelumnya, grup ini meluncurkan single pra-rilis yang berjudul ‘Do Doom Chit’ pada 13 Maret 2024. Berikut profil singkat para anggotanya.

Para personel VVUP. Foto: Instagram.

1. Hyunny

Hyunny adalah anggota VVUP yang berposisi sebagai leader atau pemimpin grup. Perempuan bernama asli Kim Hyunhee ini lahir pada 18 Juli 2005 di Seoul, Korea Selatan. Di grup, dia juga berposisi sebagai rapper utama, penari utama, dan vokalis utama.

Hyunny bersekolah di Lila Art High School dan pernah mengikuti acara survival My Teenage Girl yang sukses mendapat peringkat ke-11. Dia adalah mantan trainee YG Entertainment selama satu tahun dan mengambil kelas menari di Def Dance Skool.

2. Kim

Memiliki nama lengkap Kimberley Fransa Salim, perempuan kelahiran 3 Juni 2006 ini dikenal dengan nama panggung Kim. Dia berasal dari Jakarta dan berposisi sebagai vokalis utama dalam grup.

Kim merupakan juara ketiga dalam The Voice Kids Indonesia 2017. Dia pernah berpartisipasi dalam The Indonesian Next Big Star dan Indonesian Idol Junior season 2. Kim pernah merilis single ‘Shine (ft. ELS & Willy Winarko)’ pada Februari 2019. Dia juga mengambil kelas vokal di Kevin Music Studio dan KBL Performing Arts.

3. Paan



Paan adalah salah satu member asing di VVUP, selain KIM. Dia berasal dari Thailand dan lahir pada 22 Juni 2006 dengan nama lahir Paan Mekmok. Dia berposisi sebagai penari utama dan subvokalis dalam grup.

Paan memiliki hobi membuat kue dan berolahraga. Dia mengambil kelas vokal di World Star Academy dan kelas menari di Def Dance Skool. Dia juga pernah mendapat beasiswa untuk berlatih di Avex selama 9 hari pada 2018 lalu.

4. Suyeon

Profil member VVUP yang selanjutnya adalah Suyeon. Perempuan bernama asli Lee Suyeon ini lahir pada 31 Maret 2007 di Korea Selatan. Di grup, dia berposisi sebagai vokalis utama, visual, dan maknae atau anggota termuda.

Suyeon merupakan mantan trainee YG Entertainment seperti Hyunny. Dia juga berteman dekat dengan Ahyeon BABYMONSTER. Suyeon pun mengambil kelas tari dan vokal di Star Music Dance Academy.

