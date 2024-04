Profil Girl Group ILLIT yang Lagu Debutnya Masuk Billboard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group baru dari Korea Selatan, ILLIT berhasil meraih pencapaian yang luar biasa usai debut perdana pada 25 Maret 2024 lalu. Lagu dan album pertama mereka berhasil memasuki tangga lagu bergengsi di dunia, Billboard, setelah delapan hari dari tanggal resmi debut grup.

Melansir dari Allkpop, data chart Billboard pada 2 April lalu menunjukkan lagu utama ILLIT yang berjudul ‘Magnetic’ dari album EP ‘Super Real Me’ sukses menduduki posisi ke-63 di Billboard Global 200 dan posisi ke-33 di Billboard Global excl. U.S.

Adapun untuk album ‘Super Real Me’ berhasil debut di posisi ke-10 World Albums chart dan tempat ke-15 di Heatseekers Albums. Menurut Luminate, grup yang berada di bawah naungan Belift Lab ini telah berhasil menjual 4.000 kopi album hingga akhir pekan, 28 Maret lalu.

Tak hanya itu, kesuksesan grup ini juga meluas ke platform streaming musik terbesar di dunia, Spotify. Lagu ‘Magnetic’ menjadi lagu debut pertama dari girl group Kpop yang masuk di chart Daily Top Song Global.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil ILLIT yang lagu debutnya masuk Billboard? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil ILLIT

ILLIT adalah girl group beranggotakan lima orang yang berada di bawah naungan agensi hiburan Belift Lab. Mereka memulai debut perdananya pada 25 Maret 2024 dengan mini album ‘Super Real Me’ dan lagu utama ‘Magnetic’.

Grup ini dibentuk melalui reality show salah satu stasiun televisi Korea, JTBC, yang bertajuk RU Next?. Ini merupakan acara survival yang dibentuk atas kolaborasi antara HYBE Label dan JTBC.

Pada awalnya, ILLIT beranggotakan enam orang, yakni Yunah, Minju, Moka, Wonhee, Iroha, dan Youngseo. Namun, pada 5 Januari 2024 Youngseo memutuskan untuk keluar dari grup dan mengakhiri kontrak eksklusif dengan Belift Lab.

Melansir dari laman Kpopping, grup ILLIT memiliki simbol :ll:+ sebagai logonya. Sementara itu, nama grup berasal dari kalimat “I Will Be It”. Kalimat tersebut mengungkapkan sikap kelompok yang menentukan nasib sendiri dan ambisius (I Will) melalui identitas unik mereka (It).

Dari namanya, grup ini menyiratkan bahwa mereka dapat berubah menjadi apa saja tergantung pada kata kerja yang disisipkan di antara kedua kata tersebut.Berikut profil singkat para anggota grup ILLIT.

1. Yunah

Noh Yunah atau Yunah adalah anggota tertua di ILLIT. Dia lahir pada 15 Januari 2004 di Chungju, Chungchoengbuk-do, Korea Selatan. Dia berposisi sebagai leader atau pemimpin grup. Dia merupakan mantan trainee Source Music dan telah berlatih selama 4-5 tahun, paling lama dibanding anggota ILLIT lain.

2. Minju

Pemilik nama lengkap Park Minju ini lahir pada 11 Mei 2004. Dia ahli bermain biola dan merupakan mantan trainee YG Entertainment. Dia juga dekat dengan semua anggota BABYMONSTER. Dia telah menjadi trainee sejak berusia 15 tahun.

3. Moka

Moka adalah salah satu anggota ILLIT yang berasal dari Jepang. Memiliki nama lengkap Sakai Moka, dia lahir pada 8 Oktober 2004 di Fukuoka, Jepang. Moka adalah mantan trainee dari HYBE Label Jepang.

4. Wonhee

Memiliki nama lahir Lee Wonhee, anggota ILLIT ini lahir pada 26 Juni 2007 di Namyangju, Gyeonggi, Korea Selatan. Artis panutan Wonhee adalah IU dan dia sangat menyukai lagu Into the New World dari Girls’ Generation.

5. Iroha

Satu lagu anggota ILLIT yang berasal dari Jepang adalah Iroha, dia berposisi sebagai maknae di grup. Mempunyai nama lengkap Hokazono Iroha, dia lahir pada 4 Februari 2008 di Tokyo, Jepang. Iroha merupakan mantan trainee JYP Entertainment dan dekat dengan anggota dari grup NMIXX dan NiziU.

RADEN PUTRI

