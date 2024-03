Bayaran Kim Soo Hyun di Queen of Tears Bukan Rp 9,4 Miliar per Episode

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bayaran Kim Soo Hyun untuk tampil sebagai pemeran utama di drama Queen of Tears belakangan ramai diperbincangkan. Aktor Korea termahal ini dikabarkan menerima bayaran sebesar 800 juta won atau Rp 9,4 miliar per episode Queen of Tears, namun telah dibantah oleh perwakilan rumah produksinya.

Rumor tersebut pertama kali muncul setelah media Korea melaporkannya pada Selasa, 26 Maret 2024. Jika jumlah yang disebutkan dalam laporan itu benar, total gaji Kim Soo Hyun akan setara dengan hampir sepertiga dari total biaya produksi Queen of Tears, yaitu sekitar 40 miliar won atau Rp 470 miliar.

Studio Dragon Bantah Kim Soo Hyun Dibayar Rp 9,4 Miliar per Episode Queen of Tears

Rumah produksi Queen of Tears, Studio Dragon akhirnya buka suara dan membantah laporan tersebut. Mereka menyatakan bahwa bayaran Kim Soo Hyun untuk Queen of Tears jauh dari Rp 9,4 miliar per episode.

"Tidak benar sama sekali bahwa gajinya adalah 800 juta won per episode. Itu jauh dari kebenaran," kata perwakilan Studio Dragon.

Bayaran Kim Soo Hyun di Queen of Tears Lebih Sedikit dari Sebelumnya

Bertentangan dengan rumor yang beredar, Kim Soo Hyun justru dikabarkan mengurangi biaya penampilannya untuk Queen of Tears. Dia diketahui mendapat bayaran lebih sedikit jika dibandingkan dengan drama Kim Soo Hyun sebelumnya, One Ordinary Day (2021).

Orang dalam industri hiburan mengungkapkan kepada Sports Chosun pada Selasa, 26 Maret 2024, Kim Soo Hyun telah secara signifikan memotong bayarannya menjadi jauh di bawah pekerjaan sebelumnya. Keputusan ini sepertinya dipengaruhi oleh kekhawatiran Kim Soo Hyun atas beban biaya produksi yang semakin besar. Tim produksi Queen of Tears mengakui tekanan kenaikan biaya, dan Kim Soo Hyun membantu mengurangi biaya. Hal ini dilakukan atas permintaan penulis Park Ji Eun, karena kesetiaannya.

Queen of Tears merupakan karya terbaru Park Ji Eun, penulis Crash Landing on You, My Love from the Star, dan Producer. Queen of Tears menandai kolaborasi ketiga Park Ji Eun dengan Kim Soo Hyun. Menurut Nielsen Korea, Queen of Tears episode 6 yang disiarkan pada Ahad, 24 Maret 2024 mencapai rekor rating nasional sebesar 14,1 persen.

SOOMPI | ALLKPOP

