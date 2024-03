Sempat Turun, Rating Queen of Tears Kembali Naik di Episode 6

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Queen of Tears mengalami kenaikan rating setelah sehari sebelumnya sempat turun. Menurut Nielsen Korea, Queen of Tears episode 6 yang tayang pada Ahad, 24 Maret 2024 berhasil mencetak rata-rata rating nasional sebesar 14,1 persen dan itu menjadi rekor pribadi baru untuk drama tersebut.

Sehari sebelumnya, rating Queen of Tears episode 5 turun dari pekan lalu namun masih tetap menempati posisi pertama dalam slot waktu tayangnya dengan rating ebesar 11,0 persen. Itu adalah rating tertinggi hingga saat ini untuk hari Sabtu.

Queen of Tears Dominasi Peringkat Drama dan Aktor Paling Menarik

Queen of Tears menjadi drama yang paling ramai dibicarakan selama dua pekan terakhir. Queen of Tears menempati posisi No. 1 dalam daftar mingguan drama TV yang menghasilkan buzz paling banyak menurut Good Data Corporation.

Selain menduduki puncak daftar drama paling menarik, Queen of Tears juga menyapu dua tempat teratas dalam daftar pemeran drama paling menarik. Sebagai pemeran utama, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun masing-masing berada di peringkat No. 1 dan No. 2.

Pemeran drama Korea Queen of Tears, Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Dok. tvN

Good Data Corporation menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera ditayangkan.

Rating Queen of Tears Tak Dipengaruhi Foto Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron

Setelah penayangan Queen of Tears episode 5 pada Sabtu, 23 Maret 2024, aktris Kim Sae Ron tiba-tiba membagikan foto lamanya bersama Kim Soo Hyun. Dalam foto itu, Kim Sae Ron terlihat sangat dekat dengan Kim Soo Hyun sampai kedua wajah mereka saling menempel. Foto yang hanya bertahan sesaat di Instagram Story Kim Sae Ron itu menghebohkan netizen Korea dan para penonton Queen of Tears di berbagai negara termasuk Indonesia.

Agensi Kim Soo Hyun langsung memberikan klarifikasi dengan membantah tudingan Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron memiliki hubungan asmara. GOLDMEDALIST menyatakan Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron memang saling mengenal karena keduanya berada di bawah naungan agensi yang sama. Namun kini Kim Sae Ron yang pernah tersandung masalah mengemudi mobil dalam kondisi mabuk (DUI), sudah tidak lagi bersama GOLDMEDALIST.

"Kami memberi tahu Anda bahwa rumor kencan Kim Soo Hyun saat ini tidak benar. Foto yang tersebar secara online sepertinya diambil di masa lalu, ketika (Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron) berada di bawah agensi yang sama," kata GOLDMEDALIST pada Ahad, 24 Maret 2024. "Kami benar-benar tidak dapat memahami motivasi di balik tindakan Kim Sae Ron (memposting foto tersebut)."

Kim Sae Ron yang sedang hiatus lantas mendapat hujatan dari netizen karena menimbulkan kontroversi di tengah drama Queen of Tears sedang naik daun. Akun Instagram pribadinya kini dipenuhi dengan komentar pedas netizen karena sikapnya yang dianggap hanya untuk mencari perhatian.

Sebelumnya sejumlah penonton mengaku sempat khawatir dengan kontroversi tersebut akan berimbas kepada rating Queen of Tears episode 6. Namun setelah agensi dengan cepat memberikan klarifikasi, terbukti bahwa Queen of Tears masih diminati para pecinta drama Korea.

