Son Naeun Hengkang dari Apink, Agensi Ungkap Nasib 5 Anggota Grup yang Tersisa

TEMPO.CO, Jakarta - Son Naeun mengumumkan keluar dari Apink setelah 11 tahun bersama. Naeun menulis surat kepada para penggemarnya untuk menyampaikan bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan grup.

"Halo, ini Son Naeun. Saya sangat khawatir tentang bagaimana saya harus mengatakan ini, dan bahkan sekarang, ketika saya menulis kata-kata ini, saya sangat gugup. Saya akan meninggalkan A Pink, yang telah bersama saya selama 11 tahun terakhir," tulis Naeun dalam surat yang diunggah di Instagram pada Jumat, 8 April 2022.

Bagi Naeun, Apink adalah keluarga yang sudah menghabiskan waktu lama bersamanya. Sebelum memutuskan meninggalkan Apink, Naeun mengaku melewati banyak perdebatan. "Meskipun itu bukan keputusan yang mudah, saya berencana untuk menjadi Panda (penggemar Apink) dan dukung Apink mulai dari sekarang," tulisnya.

Penyanyi sekaligus aktris 28 tahun ini mengenang kembali perjuangan bersama lima rekannya di Apink, Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo, dan Hayoung serta agensi mereka IST Entertainment. Kerja keras mereka sejak awal tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Naeun.

"Kita telah menghabiskan waktu bersama sampai sekarang dan kenangan kita, tidak ada cara untuk mengungkapkan semua perasaanku melalui kata-kata, tapi… Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati saya kepada semua orang yang menjadikan remaja dan dua puluhan saya paling bersinar, yang memberi saya waktu bahagia ini," tulisnya.

Nama Naeun Apink akan selalu ada di hatinya dan ia akan terus mendukung masa depan kelima anggota yang tersisa untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai Apink. "Tolong beri banyak cinta untuk A Pink, dan saya juga akan dengan tulus mendukung mereka," tulisnya.

Girlband asal Korea Selatan, Apink rilis album "Horn" untuk rayakan 10 tahun debut. Foto: Instagram/@official.apink2011

Tahun lalu, Son Naeun menjadi satu-satunya anggota Apink yang tidak memperpanjang kontrak dengan IST Entertainment. Setelah menandatangani kontrak dengan YG Entertainment sebagai aktris, Son Naeun tidak melakukan promosi untuk comeback terbaru Apink pada Februari lalu.

IST Entertainment mengungkapkan rencana Apink setelah kepergian Naeun. Dikatakan bahwa Apink yang akan merayakan ulang tahun ke-11 bulan ini, akan melanjutkan promosi sebagai grup beranggotakan lima orang.

"Dimulai dengan lagu penggemar ulang tahun ke-11 mereka yang akan datang, yang dijadwalkan akan dirilis pada 19 April, Apink akan ditata ulang dan melanjutkan promosi sebagai grup beranggotakan lima orang dengan Park Chorong, Yoon Bomi, Jung Eun Ji, Kim Namjoo, dan Oh Hayoung. Son Naeun telah mengakhiri aktivitasnya dengan grup, dan mereka akan saling menyemangati dari jalan masing-masing," kata IST Entertainment dalam keterangan resminya.

Park Chorong sebagai leader Apink juga menuliskan surat kepada penggemarnya di Instagram untuk menanggapi kabar hengkangnya Naeun. Chorong Apink meminta maaf karena telah mengejutkan serta membuat sedih penggemar. "Satu-satunya hal yang harus saya katakan adalah saya minta maaf. Untuk Panda yang pasti sangat terkejut dan sangat terluka, saya ingin mengucapkan maaf dengan tulus," tulisnya pada Sabtu, 9 April 2022.

Chorong mengaku demi mempertahankan Apink selama 10 tahun, setiap anggota telah membuat banyak pengorbanan dan melakukan banyak usaha. Menurutnya keputusan ini telah dipikirkan matang-matang demi memberikan yang terbaik untuk satu sama lain.

"Saat berpromosi sebagai lima anggota kali ini, itu juga sangat sulit bagi kami secara mental, dan kami bekerja sangat keras jika Panda melihat ruang kosong. Di masa depan, saya pikir kami harus bekerja lebih keras lagi," tulisnya.

Son Naeun mulai dikenal setelah debut sebagai anggota Apink pada 19 April 2011. Selain aktif sebagai penyanyi, Naeun juga membintangi sejumlah drama seperti, The Great Seer, My Kids Give Me a Headache, Second 20s, Cinderella with Four Knights, The Most Beautiful Goodbye, Dinner Mate, dan Ghost Doctor.

