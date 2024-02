Profil Kim Namjoo Apink yang akan Comeback Solo Setelah 4 Tahun Debut Perdananya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang untuk para Pink Panda, sebutan bagi fans APINK. Pasalnya, salah satu anggota Apink, Kim Namjoo dikabarkan segera melakukan comeback solo setelah empat tahun sejak debut solo perdananya.

Informasi mengenai kembalinya Kim Namjoo sebagai solois ini dibagikan melalui media sosial resmi grup, @official.apink2011. Unggahan tersebut memperlihatkan logo baru dengan desain berinisial K, N, dan J, yang secara simbolis mewakili pesona unik Kim Namjoo. Melansir dari Allkpop, hal ini juga sebagai tanda transformasi baru dari Namjoo Apink menjadi solois Kim Namjoo.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal comeback solo dan nama album yang akan dirilis oleh Kim Namjoo. Namun, kabar ini meningkatkan antisipasi penggemar untuk comeback solo vokalis dan penari utama dari grup Apink tersebut.

Lantas, bagaimana profil Kim Namjoo Apink yang akan comeback solo setelah 4 tahun? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Kim Namjoo

Kim Namjoo adalah seorang penyanyi, model, pembawa acara, dan aktris asal Korea Selatan. Perempuan kelahiran Seoul, 15 April 1995 ini merupakan anggota dari grup wanita populer Apink yang berada di bawah naungan perusahaan agensi IST Entertainment. Dia juga bagian dari subunit JooJiRong dan Pink BNN.

Melansir dari laman Apink Fandom, perempuan yang memiliki nama panggung Namjoo Apink ini merupakan lulusan dari Seoul Performing Arts High School. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Departemen Seni Pertunjukan Universitas Sungkyunkwan.

Sebelum debut bersama Apink, Namjoo pernah membintangi iklan televisi pada 2007 silam. Saat itu, dia baru berusia 13 tahun. Kemudian pada 2010, dia bergabung dengan Cube Entertainment setelah lolos audisi Cube Party 2010. Pada 19 April 2011, Namjoo akhirnya resmi debut sebagai anggota Apink dengan mini album bertajuk Seven Spring of Apink.

Selain menjadi seorang idola, Namjoo juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dengan menjadi aktris. Melansir dari laman MyDramaList, Namjoo memulai debut aktingnya di mini drama Investigator Alice pada 2015 silam.

Tak berhenti sampai di situ, Namjoo pun menjajal dunia bisnis dengan meluncurkan lini fashion-nya sendiri yang diberi nama Sugar Please. Bisnisnya ini diluncurkan Namjoo pada 14 Februari 2019.

Sembilan tahun beraktivitas sebagai idola dari grup Apink, Namjoo akhirnya melakukan debut solo pada 7 September 2020. Saat itu, dia debut solo dengan album single pertama berjudul ‘Bird’.



Filmografi Kim Namjoo

Sebagai seorang aktris, Kim Namjoo telah membintangi sejumlah drama, film, dan teater musikal Korea. Beberapa karya Kim Namjoo adalah sebagai berikut:

Drama

1. Bad Boys Detective Season 2 (2018) sebagai Oh Jin Kyung

2. Bad Boys Detective (2017) sebagai Oh Jin Kyung

3. Investigator Alice Season 2 (2016) sebagai Chun Yeon Joo

4. Investigator Alice (2015) sebagai Chun Yeon Joo

Film:

1. Deep (2017) sebagai Ellie (Pengisi Suara Animasi)

Teater musikal:

1. Midnight Sun (2022) sebagai Seo Hae Na

2. Romeo and Juliet (2017)



Fakta Menarik Kim Namjoo

Terdapat sejumlah fakta menarik dari Kim Namjoo yang dapat diketahui oleh penggemar. Melansir dari laman Kprofiles, berikut beberapa fakta menarik Kim Namjoo Apink:

1. Menempati posisi sebagai vokalis utama, penari utama, dan rapper di Apink.

2. Merupakan anak tunggal dan memiliki ibu serta sepupu yang fasih berbahasa Inggris.

3. Dapat berbicara bahasa Mandarin.

4. Merupakan penggemar berat dari Onew SHINee sejak pradebut. Namjoo juga menjadikan Onew sebagai tipe idealnya.

5. Pernah menjadi bagian dari kru penari perempuan di BEAST/B2ST ‘Beautiful’.

6. Memulai debut sebagai aktris musikal pada 2017 melalui drama musikal Romeo and Juliet.

7. Namjoo menulis lirik lagu ‘Forever Star’ yang dirilis pada mini album ke-7 Apink yang bertajuk One and Six.

RADEN PUTRI| ALLKPOP| KPROFILES| APINK.FANDOM| MYDRAMALIST

