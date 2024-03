Mengenal Reality Club Band yang Batal Tampil di SXSW Texas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band indie Reality Club perwakilan dari Indonesia untuk tampil dalam South by Southwest Music Festival atau SXSW Music Festival di Austin, Texas, Amerika Serikat, pada Kamis, 14 Maret 2024

Namun, mereka menyatakan batal tampil di SXSW sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sebab, diduga adanya keterlibatan SXSW dengan produksi dan pemasokan senjata yang digunakan dalam penyerangan Israel terhadap warga Palestina.

Profil Reality Club

Reality Club terbentuk di Jakarta pada 2016. Anggota grup ini terdiri atas empat orang, yaitu Era Patigo sebagai drummer, Faiz Novascotia Saripudin vokalis dan gitaris, Fathia Izzati vokalis, dan Nugi Wicaksono gitaris bass. Grup yang berada dalam naungan agensi Dominion Records ini memulai karier internasional pada 2019. Mereka tampil di Tokyo dan Singapura.

Dikutip dari Antara, pada 2023 grup band ini mempersembahkan video musik untuk Am I Bothering You?. Video musik ini menggandeng MIURA Films setelah berhasil meraih beberapa penghargaan bersama untuk music video Dancing In The Breeze Alone dan Desire.

Video musik Am I Bothering You? mengisahkan perempuan yang baru putus kekasihnya dan mencoba menghilangkan kesedihannya dengan menonton sitcom favoritnya. Sejalan dengan lagunya, video musik ini menggambarkan dengan jelas pertanyaan yang tergambar dalam liriknya.

Pada pertengahan 2023, Reality Club merilis album Reality Club Presents yang menjadi rangkuman perayaan-perayaan cinta. Ini menggambarkan eksplorasi terhadap berbagai kisah romantis yang memiliki genre, tampilan, dan nuansa yang unik.

Album ini memiliki lagu utama Love Epiphany, menampilkan orkestra 46-piece dari Budapest Orchestra, yang merupakan kolaborator tetap di album ketiga dari Reality Club. Love Epiphany menyabet dua penghargaan AMI (Anugerah Musik Indonesia) Awards 2023 di kategori Album Alternatif Terbaik dan Grup Alternatif Terbaik.

Mereka baru saja melakukan tur perdana bertajuk North America Tour di Amerika Serikat dan Kanada. Band beraliran indie-rock itu tampil di sembilan kota yang ada di Kanada dan Amerika Serikat selama 3 Maret-22 Maret 2024. Keempatnya memulai tur dari Seattle pada 3 Maret 2024. Setelah itu berlanjut menyusuri pesisir barat Sacramento, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Austin, Chicago, Toronto, dan ditutup di Brooklyn pada 22 Maret 2024.

MARVELA | ANTARA

