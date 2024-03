Grup Musik Indonesia Tampil di SXSW, Simak Asal-usul Festival Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Indonesia asal Majalengka LAIR ikut mengisi festival South by Southwest atau SXSW di Austin, Texas, Amerika Serikat, pada Rabu, 13 Maret 2024 dan Worldwide Music Expo atau Womex pada Kamis, 14 Maret 2024, dikutip Antara.

Tidak hanya LAIR, grup musik pop Indonesia Reality Club juga tampil di festival SXSW. Reality Club juga tampil dalam rangkaian Asian Youth Culture SXSW pada Kamis, 14 Maret 2024 di panggung Empire Control Room and Garage bertema Friends: Forever, dan di panggung Elysium pada Jumat, 15 Maret untuk tema Friends From The East.

Apa Itu SXSW?

Festival musik SXSW berlangsung pada 11-16 Maret 2024. Festival ini mempertemukan seniman, pekerja industri, dan pencinta musik dari seluruh dunia. Artis baru maupun yang sudah terkenal tampil di atas panggung SXSW setiap tahun. Pada tahun ini, SXSW akan menampilkan The Black Keys, Chiaki Mayumura, Giovannie & The Hired Guns, dan Ho99o9.

Dikutip situs web SXSW, pada 1986, Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat itu, banyak telepomnm yang masih menggunakan tombol putar untuk memasukkan nomor. Sebanyak 40 juta CD musik dibuat dan dijual di seluruh dunia. Kelompok kecil orang di Austin, Texas memulai rangkaian diskusi panjang tentang masa depan hiburan dan media, tepatnya di kantor The Austin Chronicle.

Pendapat mendasar yang dibagikan kelompok tersebut usai diskusi tentang komunitas kreatif dan musik lokal memiliki kesamaan bakat di tempat lain. Tetapi, ada batasan berupa kurangnya pengaruh di luar Austin. Padahal, musik sebagai faktor kesatuan. Akibatnya, kelompok tersebut membahas solusi tentang suatu acara yang akan membawa orang-orang luar ke Austin untuk menyaksikan musik lebih dekat.

Saat ide-ide inti terbentuk, argumen lain muncul Austin bukan satu-satunya kota yang melihat kurang apresiasi terhadap komunitas musik lokal. Kelompok tersebut memikirkan lagi acara lokal untuk membawa orang-orang di luar ke Austin. Pada Oktober 1986, nama South By Southwest dibuat dan diumumkan. Saat pertama kali diadakan, hampir semua orang dan musisi lokal ingin terlibat dalam festival musik ini.

Pada Maret 1987, acara pertama SXSW dilangsungkan dengan harapan atau target sebanyak 150 pendaftar. Namun, terjadi pembengkakan pada hari pembukaan mencapai 700 pendaftar. Harapan untuk membawa orang-orang luar melihat pesona Austin berhasil dilakukan berkat SXSW.

Pada 1994, SXSW menampilkan keynote pertunjukan Johnny Cash serta dua acara baru, yaitu interaktif dan film. Dua acara baru tersebut diberi nama Festival Film SXSW dan Festival Interaktif SXSW yang diperluas dengan sebutan SXSWeek dan diadakan pada Maret selama 10 hari.

Dikutip Britannica, SXSW tumbuh selama bertahun-tahun dan cepat memikat perhatian internasional. Festival ini disponsori oleh label rekaman, blogger musik, dan stasiun radio yang diadakan di seluruh Austin sebagai pameran untuk artis.

Festival SXSW juga menjadi tempat kumpul orang kreatif dan seniman untuk mengembangkan karier dengan menyatukan orang-orang dari seluruh dunia. Festival ini juga digunakan banyak orang sebagai kesempatan memperluas relasi dan melihat produk teknologi baru.

