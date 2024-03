5 Film yang Dibintangi Nicolas Cage

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Nicolas Cage bicara soal tidak menerima gaji dari film Leaving Las Vegas yang dibintangi pada 1995. Ia mengonfirmasi pengakuan yang diungkapkan penulis dan sutradara film, Mike Figgis, mengenai hal tersebut ketika menghadiri festival SXSW.

Dalam siniar It Happened in Hollywood milik yang disiarkan pada 2022, Mike mengatakan ia dan Nicolas tidak mendapat kompensasi sebesar 100 ribu dolar Amerika sebagaimana yang dijanjikan. “Mereka mengatakan film tersebut tidak pernah menghasilkan keuntungan,” kata Mike kala itu, merujuk pada Lumiere Pictures and Television sebagai perusahaan yang mendanai film senilai 4 juta dolar tersebut.

Nicolas Cage salah satu aktor senior yang telah membintangi banyak film. Apa saja?

1. National Treasure (2004)

National Treasure merupakan film perampokan bergenre aksi-petualangan Amerika yang dirilis tahun 2004. Film ini dirilis oleh Walt Disney Pictures, ditulis oleh Jim Kouf and the Wibberleys, diproduksi oleh Jerry Bruckheimer, dan disutradarai oleh Jon Turteltaub.

Nicolas Cage memerankan Benjamin Franklin Gates. Gates, ayahnya (Jon Voight) dan kakeknya (Christopher Plummer) mengisi kehidupan mereka harta karun diyakini sebagai hadiah untuk seorang raja.

2. Mandy (2018)

Mandy film horor aksi yang dirilis pada 2018 dan disutradarai oleh Panos Cosmatos. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Ned Dennehy, Olwen Fouéré, Richard Brake, dan Bill Duke. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2018 pada 19 Januari, dan dirilis secara teatrikal pada 14 September 2018 oleh RLJE Films.

Film ini mengisahkan tentang Red Miller, seorang penebang kayu yang menikmati kehidupan bersama kekasihnya, Mandy, di lokasi terpencil. Namun, kehidupan mereka berubah drastis ketika Mandy diculik ole sekte Children of the New Dawn yang dipimpin oleh Jeremiah Sand, seorang maniak. Untuk menyelamatkan Mandy, Red harus menghadapi tidak hanya sekte tersebut, tetapi juga kumpulan geng bikers Black Skulls.

3. Pig (2021)

Pig film drama Amerika tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Michael Sarnoski, dari sebuah cerita oleh Vanessa Block dan Sarnoski. Dikutip dari High on Films, film ini dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai pemburu truffle yang tinggal sendirian di hutan belantara Oregon dan harus menelusuri masa lalunya di Portland untuk mencari babi kesayangannya yang mencari makan setelah dia diculik.

4. The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

The Unbearable Weight of Massive Talent adalah film komedi aksi Amerika yang disutradarai oleh Tom Gormican. Dikutip dari The Movie Spoiler, film ini bercerita tentang, Maria Delgado (Katrin Vankova) dan pacarnya menonton Con Air ketika pria bertopeng masuk ke rumah mereka. Pacarnya terbunuh, dan saat Maria melarikan diri, dia dipukul di wajahnya dan pingsan sebelum diculik.

5. Butcher’s Crossing (2022)

Butcher's Crossing film tahun 2022 yang disutradarai oleh Gabe Polsky. Film ini diangkat berdasarkan novel tahun 1960 berjudul sama karya John Edward Williams. Film INI tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto pada 9 September 2022, kemudian dirilis di Amerika Serikat pada 20 Oktober 2023 oleh Saban Films.

Dikutip dari Variety, film ini menceritakan tentang William Andres (Fred Hechinger), putra istimewa seorang pendeta Presbiterian, yang keluar dari Harvard. Dia tiba di Butcher's Crossing berharap mendapat pekerjaan dengan McDonald (Paul Raci), seorang teman keluarga jauh yang memperoleh kekayaannya dari perdagangan kulit kerbau.

MARVELA

