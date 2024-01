Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band indie asal Korea Selatan, Wave to Earth, mengumumkan akan menggelar konser tunggalnya di Indonesia pada 29 Februari 2023 mendatang. Band yang beranggotakan tiga orang itu akan menyapa Plankton, sebutan bagi penggemarnya, di Uptown Park Summarecon Mall Serpong, Tangerang. Hal tersebut diumumkan Wave to Earth melalui akun media sosial X resminya.

“Hello Indonesia! We are coming to see you on 29 Feb, Wave To Earth Live In Jakarta :) Tickets go on sale: January 9th @ 1:00 PM (Indonesia time) Ticket Link: wavetoearthindo.com. (Halo Indonesia! Kami akan datang menemui Anda pada tanggal 29 Februari, Wave To Earth Live In Jakarta :) Tiket mulai dijual: 9 Januari @ 13.00 (waktu Indonesia),” tulis cuitan pada akun x Wave to Earth, @wave_to_earth, Senin, 8 Januari 2024.

Ravel Entertainment selaku promotor acara telah mengumumkan harga tiket untuk konser bertajuk ‘Wave To Earth Live In Jakarta’ tersebut. Tiket terbagi dalam tiga kategori, yakni VIP Package, CAT 1, dan CAT 2. CAT 1 dijual seharga Rp 858 ribu dan CAT 2 Rp 658 ribu.

Sementara itu, VIP Package dijual dengan harga Rp 2.388 juta dengan sejumlah benefit. Mulai dari tiket CAT 1, Meet & Greet, Grup Foto, Exclusive Poster, Photocard, ID Card, dan Guitar Pick.

Lantas, seperti apa profil Wave to Earth band Korea yang akan konser di Tangerang? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Wave to Earth

Wave to Earth adalah band asal Korea Selatan yang beranggotakan tiga orang, yakni Daniel, John Cha, dan Dong Q. Mereka berada di bawah naungan agensi hiburan Wavy dengan gaya musik indie pop dan sedikit sentuhan jazz serta lofi. Melansir dari laman Kprofiles, meskipun Wave to Earth adalah band Korea, namun sebagian besar lagunya ditulis dalam bahasa Inggris.

Awalnya, band ini hanya terdiri dari dua orang anggota, yakni Daniel dan Dong Q saja. Mereka memulai debutnya pada Agustus 2019 dengan merilis single bertajuk ‘Wave’. Kemudian pada Januari 2020, Wave to Earth merilis EP pertama mereka ‘Wave 0.01’ dengan tambahan anggota baru John Cha.

Wave to Earth juga memiliki dua anggota sementara di samping tiga anggota resminya. Mereka adalah Jo Jung Geun yang berposisi sebagai keyboardist dan Jeon Min yang bertanggung jawab untuk alat musik saksofon.

Melansir dari laman Kpopping, Wave to Earth memiliki motto utama “All Self-made”. Artinya, seluruh anggota bertanggung jawab langsung untuk rekaman, mixing, dan mastering karya-karya lagunya. Selain itu, mereka juga yang mengarahkan seluruh proses pembuatan kreatif album mereka, seperti seni album, video, dan fashion anggota.

Adapun nama grup ‘Wave to Earth’ mengungkapkan keinginan anggota band untuk “menjadi gelombang baru” dan memperluas dunianya sendiri ke seluruh dunia. Penggemarnya dinamai ‘Plankton’ karena terinspirasi dari lirik surfing “surf like plankton”.



Anggota Wave to Earth

Anggota resmi Wave to Earth adalah Daniel, Dong Q, dan John Cha. Adapun profil singkat ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Daniel

Kim Daniel atau Daniel adalah salah satu anggota resmi Wave to Earth. Dia berposisi sebagai gitaris, vokalis, dan penulis lagu. Daniel lahir di Prancis pada 18 Maret 1997. Tetapi, keluarganya pindah ke Korea ketika dia masih kecil. Dia adalah lulusan Departemen Musik Terapan di Universitas Howon Jurusan Penyanyi-Penulisan Lagu. Dia bertanggung jawab atas pembuatan lagu di grup dan kerap bekerja sebagai stylist.

2. Dong Q

Bersama Daniel, Dong Q adalah anggota yang merintis Wave to Earth sejak awal. Pemilik nam asli Shin Donggyu ini lahir pada 23 Agustus 1998. Lulusan Universitas Howon ini merupakan mantan anggota dari grup jazz, AIFF. Dia sangat menyukai fashion dan berkeinginan untuk menjadi seorang model.

3. John Cha

Cha Soonjong atau yang lebih dikenal dengan nama panggung John Cha adalah bassit Wave to Earth. Lahir pada 13 Agustus 1997, John Cha pernah tinggal di Kenya selama tujuh tahun ketika masih kecil. Dia merupakan anggota yang paling fasih berbahasa Inggris karena pernah bersekolah di misionaris Amerika. Dia adalah dari Institut Seni Seoul dengan jurusan Musik Terapan dan Bass.

