Film Horor Psikologis The First Omen Tayang di Bioskop April 2024

TEMPO.CO, Jakarta - The First Omen adalah film horor psikologis terbaru dari 20th Century Studios. Film yang merupakan prekuel dari franchise horor klasik ini akan segera tayang di bioskop pada April mendatang.



Sinopsis The First Omen

Ketika seorang perempuan muda Amerika dikirim ke Roma untuk memulai pelayanan di gereja, ia justru dihadapkan pada sebuah kekuatan gelap yang membuatnya mempertanyakan keyakinannya serta mengungkap konspirasi mengerikan yang bertujuan untuk melahirkan titisan iblis ke dunia.

The First Omen dibintangi oleh Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Mary Magdalene), Sonia Braga (Kiss of the Spider Woman), Ralph Ineson (The Northman), dengan Charles Dance (Game of Thrones), dan Bill Nighy (Living).

Film ini disutradarai oleh Arkasha Stevenson berdasarkan karakter yang diciptakan oleh David Seltzer (The Omen), dengan kisah karya Ben Jacoby (Bleed) dan naskah garapan Tim Smith dan Arkasha Stevenson dan Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) dan Keith Levine (The Night House) menjadi produser dalam film ini bersama Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline), danGracie Wheelan sebagai produser eksekutif.



Mengutip dari Screen Rant, The First Omen adalah bagian dari serial film jangka panjang yang awalnya dimulai dengan The Omen tahun 1976. 40 tahun kemudian, film tersebut dibuat ulang menjadi film tahun 2006 dengan judul yang sama. Dalam waktu berselang, ada tiga sekuel dari aslinya, yang semuanya mengangkat tema setan dan Antikristus. The First Omen adalah film pertama dalam franchise The Omen sejak remake tahun 2006.

Dari trailer The First Omen, prekuelnya akan lebih condong ke tema keagamaan dibandingkan beberapa versi film sebelumnya. Meskipun film pertama berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Damien yang dianggap sebagai Antikristus, film ini berlatar di rumah pasangan biasa yang tidak terlalu religius. Dalam The First Omen, latarnya diubah menjadi sebuah biara Italia, tempat pengabdian Tuhan berkuasa; menembus ini dengan pengaruh setan yang jahat dapat memberikan kekuatan khusus pada prekuel ini.

