5 Fakta Menarik tentang L Infinite yang Baru Gabung Look Media

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Kim Myung Soo atau L Infinite menandatangani kontrak baru dengan Look Media. "Kami tidak akan melewatkan dukungan apa pun untuk aktivitas Kim Myung Soo di dalam dan luar negeri," bunyi keterangan Look Media, dikutip dari Soompi.

Mengutip KProfiles, Kim Myung Soo lahir di Seoul, pada 13 Maret 1992. Mengutip KPopping, Kim Myung Soo mula ia terkenal sebagai anggota grup K-pop, Infinite. Dia salah satu vokalis utama. Mengutip KPoper, ketika SMA, Kim Myung Soo mendapat kesempatan street cast untuk masuk ke Woollim Entertainment.

Fakta tentang L Infinite

1. Debut Infinite

Mengutip KPopping, pada Juni 2010 Kim Myung Soo atau L debut sebagai idola bersama grup Infinite. Dia dikenal sebagai anggota grup idola K-pop tersebut dan menjadi salah satu vokalis utama grup. Pada 19 Agustus 2019, Kim Myung Soo meninggalkan Woollim Entertainment setelah kontaknya berakhir. Namun, dia masih menjadi anggota Infinite. Setelah itu, ia pindah manajemen ke Esang.

Kim Myung Soo telah merilis beberapa lagu solo dan berpartisipasi dalam soundtrack drama televisi. Kim Myung Soo merilis album single debutnya Memory pada 3 Februari 2021.

2. Akting

Kim Myung Soo memulai debut aktingnya pada 2011. Ia bermain dalam drama Jiu. Ia mulai mendapat popularitas dengan peran-perannya dalam drama, yaitu Shut Up Flower Boy Band, My Lovely Girl, Angel's Last Mission: Love, dan Royal Secret Agent.

3. Model

Kim Myung Soo juga dikenal sebagai model. Dia telah menjadi model untuk merek-merek terkenal seperti Calvin Klein, Lacoste, dan K-Swiss.

4. Penghargaan

Kim Myung Soo pernah meraih penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2017) untuk perannya dalam drama The Emperor: Owner of the Mask. Ia mendapat penghargaan Best New Actor di KBS Drama Awards (2018) untuk perannya dalam drama Miss Hammurabi.

5. Buku dan pencinta kucing

Mengutip KPoper, Kim Myung Soo merilis buku esai foto terlaris berjudul L's Bravo Viewtiful pada Mei 2013 dan L’s Bravo Viewtiful part 2 pada September 2013. Kim Myung Soo juga dikenal sebagai seorang pencinta kucing. Dia memiliki seekor kucing bernama Byeol, dan sering membagikan foto-foto kucing peliharaannya itu di media sosial.

