Tayang Seminggu 4 Kali, Branding in Seongsu tentang Jiwa yang Tertukar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Branding in Seongsu tayang perdana di Vidio pada Minggu, 4 Februari 2024, dengan subtitle bahasa Indonesia dan Inggris. Drama bergenre komedi romantis ini tayang 4 kali dalam sepekan, yakni pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu.

Branding in Seongsu berlatar daerah Seongsu, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat pemasaran di Korea Selatan. Dibintangi oleh Lomon dan Kim Ji Eun yang berperan sebagai Eun Ho dan Na Eon. Dua orang yang awalnya tidak saling kenal, namun mengalami sebuah ‘kecelakaan’ yang membuat jiwa mereka bertukar tempat. Eun Ho masuk ke tubuh Na Eon, dan Na Eon masuk ke tubuh Eun Ho.



Sinopsis Branding in Seongsu

Branding in Seongsu mengisahkan tentang pertukaran jiwa yang terjadi setelah Eun Ho dan Na Eon tanpa sengaja mencium satu sama lain. Eun Ho, seorang intern marketing yang santai, dan Na Eon, pemimpin tim pemasaran yang ambisius, mendapati diri mereka bertukar tempat setelah kejadian tersebut.

Dalam tubuh yang baru, Eun Ho dan Na Eon mulai memahami kehidupan dan pandangan hidup masing-masing. Eun Ho, yang kini berada dalam tubuh Na Eon, mulai menghargai dedikasi dan kerja keras yang selama ini dilakukan Na Eon. Sebaliknya, Na Eon, yang berada dalam tubuh Eun Ho, belajar untuk bersantai dan menikmati hidup dengan lebih ringan.



Melalui pertukaran ini, keduanya mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan dan pekerjaan satu sama lain. Drama ini mengeksplorasi dinamika antara dua kepribadian yang berbeda dan memberikan sentuhan komedi dalam menggambarkan perjalanan mereka untuk saling memahami.



Pemeran utama Branding in Seongsu adalah Lomon yang populer melalui drama All of Us are Dead dan Revenge of Others, bersama Kim Ji Eun yang pernah bermain dalam drama Longing for You dan Strangers from Hell.

Selain itu ada juga Yang Hye Ji, Kim Ho Young, Jung Yi Rang, Ahn Yun Hong, Jeon Jun Ho, Lee Kwang Hee, Chae Soo Ah, dan Kim Young Jae.

