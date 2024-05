Fakta Menarik My Hero Academia Season 7, Konflik Makin Menegangkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Hero Academia Season 7 akan melanjutkan cerita dari musim sebelumnya yang juga menghadirkan Star and Stripe arc serta U.A. Traitor arc. Keduanya merupakan arc terakhir sebelum dimulainya Final War arc di mana tayangan anime dengan genre action ini akan menuju akhir ceritanya.

My Hero Academia merupakan adaptasi dari manga populer karya Kohei Horikoshi dengan judul asli Boku no Hero Academia yang dirilis sejak 2014. Setelah musim pertamanya tayang pada 2016, popularitas My Hero Academia semakin melejit dan berhasil menerima penghargaan di berbagai acara penghargaan internasional, seperti Best Anime series dari IGN People’s Choice Award 2017 dan Best Animation di Crunchyroll Anime Award 2018. Tak hanya anime, My Hero Academia juga mendapatkan banyak adaptasi seperti film, original video animation (OVA), dan video game.

Fakta Menarik My Hero Academia Season 7

1. Awal mula perjalanan Midoriya

My Hero Academia mengisahkan kehidupan Izuku Midoriya, remaja laki-laki yang sangat ingin menjadi pahlawan terkuat di Jepang seperti idolanya, All Might. Meskipun Midoriya tidak memiliki kekuatan super yang biasa disebut dengan quirk, hal tersebut tidak membuat Midoriya patah semangat. Sampai akhirnya, kehidupan Midoriya berubah setelah All Might melihatnya sedang menyelamatkan temannya, Bakugo, dari seorang penjahat. Midoriya dipilih sebagai pewaris quirk milik All Might, yaitu One for All. Sejak saat itu, Midoriya terus giat berlatih hingga akhirnya diterima masuk ke SMA U.A, sekolah pahlawan yang terbaik di Jepang.

2. Konflik yang semakin menegangkan

Kehidupan Midoriya ketika bersekolah di SMA U.A terbilang cukup damai tanpa adanya masalah besar. Namun, semua itu berubah ketika My Hero Academia memasuki musim keenamnya yang menghadirkan Paranormal Liberation War arc dan Dark Hero arc.

My Hero Academia Season 7. Dok. Vidio

Setelah para pahlawan mendapatkan informasi terkait dengan Paranormal Liberation Front, sebuah organisasi penjahat yang paling berbahaya di Jepang, sebuah perang besar pun dimulai. Setelah perang itu terjadi, banyak hal yang berubah, termasuk kemunduran yang dialami oleh para pahlawan. Banyak penjahat berbahaya mulai berkeliaran di Jepang, membuat kedamaian negara terancam hebat. Oleh karena itu, Midoriya memutuskan untuk pergi dari SMA U.A untuk mencari dan mengalahkan para penjahat yang berkeliaran.

Setelah Midoriya meninggalkan SMA U.A, teman-teman sekelasnya memutuskan untuk mencari dan membantu Midoriya untuk mengalahkan para penjahat. Mereka juga membujuk Midoriya untuk kembali ke SMA U.A karena yang dilakukan Midoriya saat itu terlalu gegabah dan bisa membuatnya terjebak dalam rencana yang dibuat oleh penjahat terkuat di Jepang, All for One. Midoriya akhirnya menyerah dan kembali ke SMA U.A, menjaga sekolahnya tersebut bersama teman-temannya dan mengatur strategi baru untuk mengalahkan All for One.

3. Kerja sama para pahlawan kalahkan penjahat terkuat

Pada My Hero Academia Season 7, seorang pahlawan terkuat dari Amerika Serikat, Star and Stripe, tiba di Jepang untuk membantu mengalahkan All for One. Meskipun All for One sudah mengantisipasi hal tersebut, quirk milik Star and Stripe akan membuatnya kewalahan saat pertarungan berlangsung. Tak hanya diisi dengan aksi, musim ketujuh ini juga menghadirkan arc dengan plot yang menarik, mengenai keberadaan seorang pengkhianat di SMA U.A yang selama ini tidak berhasil dikenali identitasnya.

My Hero Academia Season 7 akan hadir dengan 25 episode, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia mulai Sabtu, 4 Mei 2024 di Vidio. Episode baru akan tayang setiap hari Sabtu pukul 16:30 WIB, satu jam setelah penayangan di Jepang.

