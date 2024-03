21 Film dan Serial Terbaru Netflix pada Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan film dan serial terbaru siap tayang di Netflix sepanjang Maret 2024. Film Indonesia, 24 Jam Bersama Gaspar yang dibintangi Reza Rahadian, drama Korea Queen of Tears, hingga film Tom Cruise akan bisa ditonton mulai bulan ini.

Berikut daftar film dan serial terbaru Netflix pada Maret 2024:



1. Damsel (8 Maret) Baca Juga: Pemeran Suki Live Action Avatar, Mengenali Profil Maria Zhang

Pernikahan seorang perempuan muda dengan seorang pangeran menawan berubah menjadi pertarungan sengit untuk bertahan hidup ketika ia dipersembahkan sebagai korban kepada naga yang gemar menyemburkan api.



2. 24 Jam Bersama Gaspar (14 Maret)

Para pemain film 24 Jam Bersama Gaspar. Dok. Netflix

Seorang detektif swasta yang sisa masa hidupnya hanya 24 jam menemukan berbagai petunjuk tentang kawan masa kecilnya yang hilang secara misterius.



3. 3 Body Problem (21 Maret)

Melintasi berbagai benua dan dekade, lima orang sahabat yang brilian membuat penemuan yang menggemparkan seiring dengan terungkapnya hukum sains dan munculnya ancaman nyata.



4. My Name Is Loh Kiwan (1 Maret)

Song Joong Ki dalam film My Name is Loh Kiwan. Dok. Netflix

Setelah membelot dari Korea Utara, Loh Kiwan berjuang untuk mendapatkan status pengungsi di Belgia, tempat ia bertemu wanita malang yang putus asa.



5. Queen of Tears (9 Maret)

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam Queen of Tears. Dok. Netflix

Si ratu pusat perbelanjaan dan sang pangeran supermarket mengalami krisis perkawinan, sampai akhirnya cinta secara ajaib mulai mekar kembali.



6. Chicken Nugget (15 Maret)

Drakor terbaru berjudul Chicken Nugget akan rilis di bulan Maret nanti. Drama yang dibintangi Kim You Jung ini bergenre komedi. Ini sinopsisnya. Foto: Netflix

Seorang perempuan masuk ke mesin aneh dan menjadi… nugget ayam?! Kini, ayah dan pengagumnya harus mengerahkan tenaga untuk membawanya kembali.



7. Physical: 100: Season 2 (19 Maret)



Kembali dengan 100 kontestan baru yang siap mendapatkan penghargaan atas fisik terbaik mereka, kompetisi global yang berapi-api ini membawa tantangan ke tingkat yang lebih tinggi.



8. Furies (1 Maret)

Berusaha membalas kematian ayahnya, seorang wanita muda malah terjerat dalam jaringan Fury, penjaga perdamaian dunia kriminal Paris.



9. Spaceman (1 Maret)

Saat seorang astronaut yang menjalani misi riset soliter menyadari pernikahannya dalam masalah, ia menerima bantuan dari makhluk misterius yang bersembunyi di kapalnya.



10. Bandits (13 Maret)

Akankah kecerdikan, dan sejumput keberuntungan, cukup untuk menyelamatkan sekelompok pencuri yang berbekal sebuah rencana dengan improvisasi ini?



Beberapa hari sebelum pria idamannya menikahi sahabatnya, Maddie membuat permohonan pada sebuah batu kuno di Irlandia—dan terbangun sebagai calon pengantin pria itu.



12. The Believers (27 Maret)

Tiga pengusaha muda menemukan peluang bisnis untuk melunasi utang perusahaan rintisan mereka yang gagal dengan mengeksploitasi keyakinan agama masyarakat.



13. Heart of the Hunter (29 Maret)

Seorang pensiunan pembunuh kembali beraksi ketika temannya mengungkap konspirasi berbahaya di jantung pemerintahan Afrika Selatan.



14. Get Out (16 Maret)

Chris yang berkulit hitam gelisah saat akan bertemu orang tua kekasihnya yang berkulit putih di kediaman mereka. Mereka tampak ramah, tapi tetap saja membuatnya gentar.



15. Top Gun: Maverick (22 Maret)



Top Gun: Maverick. Dok. Netflix

Setelah lebih dari 30 tahun menjadi salah satu penerbang terbaik Angkatan Laut, Maverick melatih sekelompok lulusan Top Gun untuk misi khusus dan berbahaya.



16. Blade Runner: The Final Cut (30 Maret)

Di kota Los Angeles versi distopia, detektif Rick Deckard memburu sekelompok android nakal. Film klasik fiksi ilmiah ini mencakup cuplikan yang belum pernah dilihat.



17. The Program: Cons, Cults and Kidnapping (6 Maret)

Bertahun-tahun setelah dikirim ke sekolah yang disiplin, seorang perempuan terus dihantui oleh pengalamannya mengungkap korupsi dan penyalahgunaan industri remaja yang bermasalah.

18. Young Royals Forever (18 Maret)

Dari casting hingga pengambilan gambar terakhir, acara spesial ini menunjukkan bagaimana para pemain dan kru "Young Royals" menghidupkan perjalanan Wilhelm dan Simon yang mengharukan.



19. Hot Wheels Let's Race (4 Maret)

Enam kontestan di Hot Wheels Ultimate Garage Racing Camp mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi generasi pembalap hebat berikutnya.



20. The Casagrandes Movie (22 Maret)

Dalam perjalanan ulang tahun ke Meksiko, Ronnie Anne yang berusia 12 tahun secara tak sengaja membebaskan seorang manusia setengah dewa yang terjebak di gunung dan membutuhkan bantuan keluarganya untuk memperbaiki situasi.



21. Bad Dinosaurs

Keluarga Tyrannosaurus nan nakal menjelajahi dunia prasejarah mereka yang menakjubkan sambil bersenang-senang dengan dinosaurus konyol yang tinggal di sana.

