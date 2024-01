Prestasi Oppenheimer, Emily Blunt Masuk Nominasi Oscsar hingga Film Terlaris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Oppenheimer akan diputar di Jepang pada 29 Maret 2024. "Kami memutuskan untuk merilis film ini di Jepang setelah melalui banyak perdebatan dan pertimbangan, karena tema yang dibahas dalam film ini memiliki arti yang sangat signifikan dan istimewa bagi kami sebagai masyarakat Jepang,” kata juru Bitters End pada Desember, menurut media lokal, ketika mereka mengatakan Oppenheimer akan dirilis di Jepang pada 2024. Kabar ini cukup mengejutkan setelah deretan kabar tentang prestasi film garapan Christopher Nolan.

Tentang Film Oppenheimer

1. Oscar

Nominasi Oscar 2024 telahi diumumkan pada Selasa malam, 23 Januari 2024, waktu Indonesia. Di ajang Academy Awards ke-96 tahun ini, film Oppenheimer masuk dalam 13 nominasi. Terbanyak kedua, Poor Things dengan 11 nominasi. Adapun Killers of the Flower Moon dengan 10 nominasi, dan Barbie dengan 8 nominasi.

Keempat film tersebut akan bersaing untuk mendapat Film Terbaik atau Best Picture, bersama dengan American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, Past Lives, dan The Zone of Interest.

2. Mendapat 5 Piala

Oppenheimer telah memborong nominasi dalam penghargaan Golden Globe Awards 2024 dan membawa 5 piala, antara lain film terbaik, aktor terbaik Cillian Murphy dan sutradara terbaik Christopher Nolan.

3. Terlaris

Pencapaian ini menjadi rekor tersendiri oleh film garapan Christopher Nolan ini. Film biopik yang menceritakan tokoh fisikawan Robert Oppenheimer ini sukses di bioskop seluruh dunia dengan meraih pendapatan global sebanyak 718 juta dolar Amerika. Mengantarkannya menjadi film terlaris keempat sepanjang tahun 2023.

4. Prestasi Pemeran

Kesuksesan film ini tak lepas dari kejelian Nolan saat memilih pemeran untuk bermain di filmnya. Jajaran aktor dan aktris kenamaan menghiasi film ini, beberapa di antaranya turut mendapat nominasi dalam piala Oscar kali ini. Cillian Murphy mendapat nominasi aktor terbaik, Emily Blunt dengan nominasi aktris pendukung tebaik, Robert Downey Junior sebagai aktor pendung terbaik. Berikut profil singkat para pemainnya.

Emily Blunt masuk nominasi Academy Awards 2024. Ini adalah pertama kalinya dia masuk dalam nominasi Oscar sejak debut akting pada 2001. Emily Blunt mendapat nominasi untuk Aktris Pendukung Terbaik lewat perannya dalam film Oppenheimer. Ia berperan sebagai Katherine atau Kitty Oppenheimer, istri fisikawan J. Robert Oppenheimer.

5. BAFTA

British Academy of Film and Television Arts atau BAFTA Film Awards mengumumkan nominasi, pada Kamis, 18 Januari 2024. Sebanyak 38 film mendapat nominasi dan Oppenheimer karya sutradara Christopher Nolan memimpin dengan total 13 nominasi.

Diikuti oleh Poor Things yang mendapat 11 nominasi, kemudian Killers of the Flower Moon dan The Zone of Interest masing-masing dengan 9 nominasi. Anatomy of a Fall, The Holdovers, dan Maestro meraih 7 nominasi. All of Us Strangers memperoleh 6 nominasi, serta Barbie dan Saltburn 5 nominasi.

SAVINA RIZKY HAMIDA | MARVELA | YUNIA PRATIWI

