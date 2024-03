Dukung Kim Soo Hyun, Oh Jung Se akan Muncul di Drama Queen Of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun dan Oh Jung Se akan bertemu kembali di drama Korea terbaru, Queen Of Tears yang tayang perdana pada Sabtu, 9 Maret 2024. Sebelumnya, mereka pernah menjadi adik kakak dalam drama It's Okay to Not Be Okay yang dirilis pada 2020 lalu.

“Oh Jung Se akan membuat penampilan spesial di Queen of Tears," kata perwakilan dari tvN pada Jumat, 8 Maret 2024.

Meskipun peran atau episode spesifik kemunculannya tidak diungkapkan, pihak produksi mengatakan bahwa Oh Jung Se telah menyelesaikan syuting. Oh Jung Se dilaporkan memutuskan untuk membuat penampilan spesial di Queen of Tears untuk menunjukkan dukungan kepada Kim Soo Hyun.

Kedekatan Kim Soo Hyun dan Oh Jung Se di It's Okay to Not Be Okay

Kim Soo Hyun dan Oh Jung Se menjadi adik kakak dalam drama yang juga dibintangi oleh Seo Ye Ji, It's Okay to Not Be Okay. Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae, seorang pekerja kesehatan komunitas di bangsal psikiatri. Oh Jung Se akan berperan sebagai Moon Sang Tae, kakak laki-laki Moon Kang Tae yang menderita gangguan spektrum autisme (ASD).

Keduanya berperan sebagai saudara yang hanya bisa diandalkan satu sama lain. “Chemistry-ku dengan Oh Jung Se jelas sepuluh dari sepuluh," kata Kim Soo Hyun, empat tahun lalu. “Dia benar-benar fokus pada karakternya bahkan ketika kamera tidak menyala, dan aku mendapati diriku secara otomatis memanggilnya kakak laki-lakiku. Aku sangat suka itu."

Oh Jung Se juga menyampaikan pujiannya untuk Kim Soo Hyun. Menurutnya, Kim Soo Hyun adalah aktor yang tidak memiliki kekurangan. "Semakin sering kami syuting bersama, semakin aku berpikir, 'Aku bekerja dengan aktor yang sangat hebat'," kata Oh Jung Se. "Sebenarnya aku tidak punya saudara laki-laki, jadi kupikir itu akan sulit, tapi begitu kami memulainya, banyak emosi baik yang terbangun saat bekerja bersama Kim Soo Hyun."

Sinopsis Queen of Tears

Queen of Tears menghadirkan dinamika perjalanan pernikahan ahli waris konglomerat generasi ketiga bernama Hong Hae In (Kim Ji Won) dan Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), anak polos dari seorang kepala desa. Kemelut mulai muncul saat mereka memasuki tahun ketiga pernikahan.

Queen of Tears menampilkan kisah tentang hubungan pelik antara pasangan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In yang menentang peran konvensional serta rumitnya relasi mereka. Perpaduan romansa, komedi, petikan-petikan kehidupan pernikahan, serta chemistry memikat antara Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won menjadi daya tarik serial ini.

