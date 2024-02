Song Joong Ki akan Muncul di Queen Of Tears, Drama Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong Ki dikonfirmasi akan muncul sebagai kameo di drama terbaru Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, Queen Of Tears. Song Joong Ki akan membuat penampilan spesial di Queen of Tears untuk menunjukkan dukungan kepada Kim Ji Won yang satu agensi dengannya.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Xportsnews pada Jumat, 23 Februari 2024. Song Joong Ki dinyatakan baru selesai menjalani syuting sebagai kameo di Queen of Tears. "Song Joong Ki akan membuat penampilan spesial di Queen of Tears," kata perwakilan produksi drama.

Kedekatan Song Joong Ki dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun

Penampilan spesial Song Joong Ki dimungkinkan karena kedekatannya dengan Kim Ji Won. Song Joong Ki dan Kim Ji Won sebelumnya pernah bekerja sama dalam drama Descendants of the Sun dan Arthdal Chronicles. Selain itu, kedua aktor tersebut berada di bawah agensi yang sama HighZium Studio sejak 2022.

Sementara, Song Joong Ki dan Kim Soo Hyun juga sebelumnya bertemu melalui drama Will It Snow for Christmas? (2009), ketika mereka masih menjadi pendatang baru. Melalui Queen of Tears, mereka akan reuni sebagai bintang papan atas.

Sinopsis Queen of Tears

Drama Queen of Tears menceritakan kisah cinta yang ajaib, mendebarkan, dan lucu dari pasangan suami istri yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan. Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Baek Hyeon Woo, direktur hukum konglomerat Queens Group, sementara Kim Ji Won akan berperan sebagai istrinya Hong Hae In, pewaris chaebol yang dikenal sebagai “ratu” department store Queens Group.

Naskahnya ditulis oleh Park Ji Eun, yang dikenal melalui Crash Landing on You dan My Love from the Star. Jang Young Woo dan Kim Hee Won (Vincenzo dan Little Women) bertindak sebagai sutradara. Queen of Tears akan tayang mulai Sabtu, 9 Maret 2024 di Netflix.

