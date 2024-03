Mengenal 2 Pemeran Utama Unmasked, Kim Hye Soo dan Jung Sung Il

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru, Unmasked dibintangi oleh Kim Hye Soo dan Jung Sung Il. Bergenre thriller yang menegangkan, drama ini akan tayang pada separuh kedua tahun 2024. Drakor ini akan tayang di Disney+ Hotstar.

Ketika tim berita investigasi tidak bisa memutar waktu, mereka akan diberi satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karier. Kim Hye Soo sebagai pemeran utama. Ia akan memerankan karakter Oh So Ryong, pembaca acara yang gigih. Dia juga merupakan pemimpin tim yang bersemangat dalam program pelaporan investigasi, mengejar kasus dan insiden.

Adapun Jung Sung Il berperan sebagai Han Do, produser pemula yang tidak memiliki keterampilan sosial. Unmasked ditulis oleh Gi Ryang, dan disutradarai oleh You Sun Dong yang menggarap The Uncanny Counter.

Profil Pemeran Utama Unmasked

1. Kim Hye Soo

Kim Hye Soo lahir di Busan, Korea Selatan, pada 5 September 1970. Dikutip dari My Drama List, Kim memulai debutnya dalam film Ggambo tahun 1986. Saat itu, dia masih siswa sekolah menengah. Ia membintangi banyak drama televisi dan film sebagai pemeran utama dan pendukung. Ia menemukan kembali citranya dalam film Hypnotized (2005) dan Tazza: The High Rollers (2006).

Ia pernah menjadi pembawa acara di banyak upacara penghargaan dan variety show televisi, termasuk acara bincang-bincang SBS Plus You. Dikutip dari The Movie Database, Kim Hye Soo membintangi beberapa film blockbuster Korea terbesar termasuk The Thieves (2012), Tazza: The Face Reader (2013), dan Kick the Moon (2001).

Dia juga menerima berbagai penghargaan termasuk penghargaan Aktris Terbaik Blue Dragon untuk First Love (1993), Dr. Bong (1995), dan Tazza: The High Rollers (2006), dan penghargaan Aktris Terbaik Grand Bell untuk Hypnotized (2004).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

2. Jung Sung Il

Dikutip dari Viki, Jung Sung Il aktor Korea Selatan. Ia lahir pada 3 Februari 1980. Aktor ini melakukan debut aktingnya pada 2002. Ia berada di bawah KeyEast Artist Management Agency. Sejak itu, ia telah tampil di berbagai film dan drama televisi, termasuk A Frozen Flower (2008), Different Dreams (2019), Birthcare Center (2020), dan Times (2021).

Dilansir dari gwenchanoona.com, Dalam drama The Glory, Jung Sung-Il berhasil memukau penonton dengan energinya yang pendiam namun kuat sebagai Ha Do-yeon, suami yang seksi dan sukses dari pengganggu utama Park Yeon-jin (Lee Do-hyun).

Ia cenderung jarang terlihat dibandingkan rekan-rekannya, karena ia lebih banyak tampil di teater. Dari mendalami teater, kariernya di bidang akting terus berlanjut sampai sekarang.

Pilihan Editor: Blood Free, Unmasked, The Tyrant, dan Drama Korea Lain akan Tayang di Disney+ Hotstar