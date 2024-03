Lee Do Hyun yang Sedang Wamil Ikut Rayakan 4 Juta Penonton Film Exhuma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Do Hyun mengungkap perasaannya ketika mengetahui film terbarunya, Exhuma telah mencapai 4 juta penonton di bioskop. Aktor yang sedang menjalani wajib militer itu membuat unggahan spesial untuk merayakan pencapaian tersebut.

"Halo, ini aktor Lee Do Hyun! Saat ini saya sedang bertugas di militer, jadi saya tidak dapat menyapa Anda secara langsung. Saya minta maaf karena mengirimkan ini secara tertulis kepada Anda," tulisnya di Instagram pada Jumat, 1 Maret 2024.

Lee Do Hyun memakai seragam tentara lengkap, berfoto dengan sebuah tablet yang menunjukkan saat para pemain Exhuma merayakan 3 juta penonton dalam 7 hari setelah dirilis. Namun, ketika Lee Do Hyun baru ingin berbagi kegembiraannya kepada penggemar, jumlah penonton Exhuma telah meningkat pesat menjadi 4 juta per hari ini, menurut Korean Film Council (KOFIC).

"Saat saya membaca artikel tentang jumlah penonton, saya ingin berbagi kegembiraan, tetapi ketika saya membuka mata, ternyata 4 juta," tulisnya.

Lee Do Hyun dalam film Exhuma. Foto: Instagram/@showbox.movie

Lee Do Hyun: Sekarang Tentara, Tahun Depan Saya Kembali Jadi Aktor

Lee Do Hyun tidak menyangka dan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan karya barunya itu. "Saya tidak tahu seberapa jauh saya akan melangkah di masa depan, tapi saya sangat berterima kasih atas dukungan dari banyak penggemar dan penonton saya," tulisnya.

Aktor 28 tahun ini berjanji setelah selesai menjalani wajib militer, dia akan kembali aktif menjadi aktor dan membalas dukungan penggemar. "Saat ini, saya Lim Dong-hyun, seorang tentara, dan tahun depan saya akan menjadi aktor Lee Do Hyun. Saya akan bertemu langsung dengan Anda dan mengucapkan terima kasih," tulisnya.

Di akhir suratnya, Lee Do Hyun berpesan agar penggemarnya menjaga kesehatan di tengah cuaca yang dingin saat ini di Korea Selatan. "Terima kasih banyak sekali lagi karena menyukai film kami. Sepertinya musim semi yang dingin telah dimulai. Saya harap semua orang berhati-hati agar tidak masuk angin dan menjalani hari yang bahagia," tulisnya.

Film Exhuma Bertahan di Puncak Box Office Selama 8 Hari

Film Exhuma menikmati 8 hari berturut-turut tanpa henti di nomor 1 di box office Korea Selatan. Korean Film Council mengumumkan bahwa hanya 2 hari setelah mencapai angka 3 juta, Exhuma telah melampaui total 4 juta penonton bioskop. Itu menjadikannya film pertama yang dirilis pada 2024 yang mencapai prestasi tersebut.

Exhuma adalah film misteri okultisme tentang dua pengusir setan (diperankan oleh Kim Go Eun dan Lee Do Hyun), seorang petugas pemakaman (Yoo Hae Jin), dan seorang ahli feng shui (Choi Min Sik) yang merelokasi kuburan misterius dengan imbalan uang yang besar.

