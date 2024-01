Sedang Wamil, Lee Do Hyun Buat Video Kejutan Bahas Film Horor Terbarunya Exhuma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Do Hyun memberikan kejutan menjelang perilisan film horor terbarunya, Exhuma. Meski tidak bisa hadir dalam acara konferensi pers pada Rabu, 17 Januari 2024 karena sedang menjalani wajib militer, aktor Korea Selatan itu rupanya telah menyiapkan sebuah video kejutan.

Dalam pesan video tersebut, Lee Do Hyun mengaku sedih karena tidak bisa hadir untuk membagikan cerita lebih banyak mengenai perannya. Namun, secara singkat dia berusaha mendeskripsikan karakternya di film Exhuma.

"Saya kecewa karena saya tidak bisa bersamamu hari ini, tapi saya menyapamu dalam pesan untuk berbicara tentang karakterku. Saya berperan sebagai Bong Gil, seorang dukun yang memindahkan makam yang mencurigakan," kata Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun Sapa Kim Go Eun

Exhuma adalah film horor yang menceritakan kejadian aneh ketika sebuah kuburan dipindahkan untuk mendapatkan sejumlah uang. Selain Lee Do Hyun, film ini dibintangi oleh Choi Min Sik, Kim Go Eun, dan Yoo Hae Jin.

Lee Do Hyun dan Kim Go Eun dalam film Exhuma. Foto: Instagram/@ggonekim

Lee Do Hyun kemudian mengejutkan semua orang ketika dia bertanya pada Kim Go Eun apakah karakternya merasa dia dapat diandalkan. "Bong Gil tidak hanya terampil tetapi juga seorang pemuda tampan. Dia dari generasi MZ. Peran spesialku adalah menjadi pengawal Hwa Rim (Kim Go Eun). Hwa Rim, apakah aku bisa diandalkan?" kata Lee Do Hyun. “Tolong nantikan chemistry dengan Kim Go Eun.”

Lee Do Hyun mengatakan karakternya dan Kim Go Wun akan fokus pada latar belakang kejadian tersebut serta mengungkap kebenarannya. "Saya pikir kalian akan dapat melihat akting baru saya dan sisi baru dari diri saya yang tidak terlihat di karya saya sebelumnya," kata Lee Do Hyun.

Kim Go Eun Puji Lee Do Hyun

Kim Go Eun kemudian berbicara tentang Lee Do Hyun dan mengungkapkan keduanya menjadi dekat saat syuting film. "Dia adalah muridku. Dia adalah murid yang melakukan yang terbaik untuk mengikuti saya. Chemistry kami sangat bagus. Kami sangat dekat karena usia kami hampir sama," kata Kim Go Eun.

Saat sesi foto konferensi pers, para pemain termasuk Kim Go Eun berfoto bersama. Menariknya, Lee Do Hyun didatangkan dalam bentuk gambar yang ukurannya menyerupai tinggi Lee Do Hyun. Exhuma dijadwalkan tayang pada Februari 2024 di bioskop Korea.

KOREABOO | STARNEWS

