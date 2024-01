Ariana Grande Jawab Kritik di Lirik Single Barunya, Yes, And?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tiga tahun vakum dari dunia musik, sang bintang pop, Ariana Grande, kembali dengan single barunya. 'Yes, And?' jadi lagu solo pertamanya sejak album Positions pada 2020. Lagu barunya dirilis pada 12 Januari 2024 tengah malam menjelang album studio ketujuhnya, Eternal Sunshine. Video musiknya juga dirilis beberapa jam kemudian.

Bergelimang ketenaran, muncul pengawasan terus menerus terhadap kehidupan pribadi seorang selebritas, dan pengawasan itu tampaknya semakin meningkat ketika artis tersebut adalah seorang perempuan. Hal ini merupakan fenomena yang tampaknya sangat dipahami oleh Ariana Grande.

Single yang Jawab Gosip soal Ariana Grande

Maka dari itu, single terbarunya menepis semua rumor yang beredar melalui lirik yang menyindir ketertarikan publik terhadap urusan pribadinya. Lagu berirama pop yang terinspirasi dari musik retro ini menarik perhatian para penggemar karena nuansa khas Madonna dan tema disko tahun 80-an, serta sikap tak pedulinya.

Ariana Grande menjawab kritik publik atas kehidupan pribadinya pada 'Yes, And?er' yang dimulai dengan melabeli masalah universal bahwa semua orang lelah, "In case you haven't noticed, well everybody's tired." Secara khusus, lagu ini tampaknya merujuk pada ketidaksetujuan baru-baru ini atas kehidupan asmaranya.

Sebab pada September tahun lalu, Grande mengajukan gugatan cerai dari agen real estate Dalton Gomez setelah dua tahun menikah. Tak lama kemudian, berita tentang hubungan asmara dengan lawan mainnya di film Wicked, Ethan Slater, muncul.

Gosip yang beredar mengundang pertanyaan dari para penggemar yang mencatat bahwa Slater telah menikah dengan kekasihnya sejak SMA, Lilly Jay, dan menyambut kehadiran anak pertama mereka bersama beberapa bulan sebelumnya.

Ariana Grande Yes, And? Dibuat untuk Melupakan Haters

Liriknya secara literal dan harfiah untuk menyemangati diri saat dia diserang oleh para pembenci. Dengan lirik seperti, "Now I'm so done with caring what you think / No I won't hide underneath your own projections or change my most authentic life," Ariana tidak hanya mengisyaratkan sebuah era baru dalam bermusik, namun juga sebuah era baru di dalam dirinya sendiri.

Liriknya tampaknya membahas poin-poin spesifik ini, dengan kalimat yang diterjemahkan menjadi, "Jangan mengomentari tubuh saya, jangan balas / Urusan Anda adalah urusan Anda dan urusan saya adalah urusan saya / Apakah Anda begitu peduli dengan siapa yang saya berkencan." Liriknya semakin menjawab soal kritik atas privasinya.

Hal tersebut makin terlihat dari video musiknya. Video berdurasi 4 menit ini menunjukkan Ariana Grande menari untuk sekelompok kritikus, yang semuanya menyuarakan sentimen yang sama soal merindukan sosok Ari terdahulu.

