Berkenalan dengan Rocky, Mantan Member Astro yang Kini Bersolo Karir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Min Hyuk atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Rocky adalah seorang penyanyi-penulis lagu, rapper, penari, koreografer, komposer, dan model asal Korea Selatan yang bernaung di bawah naungan One Fine Day Entertainment. Dia adalah mantan anggota dari grup boyband Korea Selatan ASTRO dan sub-unitnya JinJin & Rocky.

Dikutip dari laman Fandom, Park Min Hyuk lahir pada 25 Februari 1999 di Jinju, Gyeongsang-do Selatan, Korea Selatan. Ia bersekolah di Sekolah Dasar Baeyong, Sekolah Menengah Eonbuk, dan Sekolah Menengah Musik Seoul. Pada Oktober 2015, ia pindah ke Hanlim Multi Art School, di mana ia lulus dengan jurusan Practical Music.

Rocky telah banyak mengikuti ajang bakat. Pada 2010, saat ia duduk di kelas 5 SD, Rocky lolos ke babak audisi final untuk drama musikal adaptasi Korea Selatan, Billy Elliot. Di tahun yang sama, ia menjadi trainee di bawah naungan Fantagio. Ia juga mengikuti audisi regional Daegu untuk Korea's Got Talent pada tanggal 14 Juli 2011.

Pada 17 Januari 2015, Rocky menjadi trainee pertama yang secara resmi diperkenalkan melalui Fantagio iTeen Photo Test Cut, di hari yang sama dengan konser trainee Lotte World Rising Start Concert. Sebelum debut, ia bersama dengan anggota grup lainnya membintangi drama web To Be Continued.

Debut sebagai anggota ASTRO

Pada 23 Februari 2016, Rocky memulai debutnya sebagai bagian dari grup boy group beranggotakan enam orang, ASTRO. Boy grup ini debut di bawah naungan agensi Fantagio. Pada 24 Agustus, ia menjadi peserta dalam acara tari Mnet, The Mask pada episode kelima dan keenam dari, "Hit the Stage." Penampilannya dipuji oleh para juri, yang secara khusus menunjukkan kesan yang tepat tentang karakternya dan tarian yang kuat.

Pada tanggal 30 November 2018, ia merilis singel digital yang ditulisnya sendiri, "Star", berkolaborasi dengan Chawoo, yang kemudian disertakan dalam album FM201. 8. Selama tur konser "The 2nd Astroad To Seoul: Star Light", ia membawakan lagu asli "Have A Good Day," yang juga ditulisnya sendiri.

Hengkang dari Astro

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Agensi Fantagio mengabarkan hengkangnya Rocky ASTRO dari grupnya itu, pada Selasa, 28 Februari 2023. Menurut Soompi, Fantagio mengumumkan Rocky ASTRO akan meninggalkan grup setelah kontraknya dengan agensi berakhir. Berbeda dengan Rocky, anggota ASTRO lainnya justru akan melanjutkan aktivitasnya sebagai grup yang beranggotakan lima orang, meskipun untuk unit dan aktivitas solo.

"Setelah diskusi mendalam dengan Rocky, yang telah bersama kami sebagai anggota ASTRO selama tujuh tahun terakhir, telah diputuskan bahwa dia akan mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi kami dan aktivitasnya sebagai anggota ASTRO," kata Fantagio saat itu.

Usai hengkang, Rocky mendirikan agensi Onefineday Entertainment pada Agustus 2023. Dia juga akan debut sebagai penyanyi solo melalui agensi yang didirikannya itu. Nama One Fine Day dipilih karena mengandung harapan bahwa setiap hari akan menjadi hari yang indah. Sementara album solo pertama Rocky dirilis pada akhir November 2023.

YOLANDA AGNE | YUNIA PRATIWI

Pilihan editor: Cha Eun Woo Cover Lagu Love Is Gone di Hari Ulang Tahun Moonbin ASTRO