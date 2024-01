Cha Eun Woo Cover Lagu Love Is Gone di Hari Ulang Tahun Moonbin ASTRO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo merilis video cover lagu Love Is Gone di kanal Youtube-nya, Jumat 26 Januari 2024. Lagu itu khusus untuk memperingari hari ulang tahun mendiang Moonbin, rekan segrup-nya di ASTRO.

Dalam video itu, Cha Eun Woo menyanyikan dan memainkan piano lagu Love Is Gone. Bintang drama A Good Day to be a Dog itu juga mengungkapkan rasa rindu kehilangan teman dekatnya.

"Bin, apa kabar? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun seperti biasa, tapi aku yakin kamu memperhatikanku di suatu tempat, kan? Selamat ulang tahun, temanku," tulisnya dalam keterangan video.

Lagu Love Is Gone

Cha Eun Woo mengatakan setiap teringat sosok Moonbin dia berusaha bekerja lebih keras mengerjakan musik atau drama. Meski selalu merindukan Moonbin dia berusaha untuk menahannya.

Dia juga berusaha menghibur dirinya sendiri dengan mendengarkan lagu. Salah satunya lagu Love Is Gone. "Aku mendengarnya secara kebetulan dan itu hanya mengingatkanku padamu. Tahukah kamu bahwa lagu apa pun yang kamu dengarkan sambil berjalan, yang terpenting adalah kamu, milikku, dan kita?? Aku selalu merindukanmu, terima kasih, dan aku mencintaimu, temanku Bin Abin,” katanya.

Ucapan dari anggota ASTRO lainnya

Baca Juga: Cerita Unik di Balik Layar Drama Korea A Good Day to be a Dog

Selain Cha Eun Woo, anggota ASTRO lainnya, Jinjin juga mengunggah foto dan memberikan ungkapan yang menyentuh di saluran resmi mereka. Dia mengatakan hari ulang tahun Moobin, adalah hari yang membuatnya semakin merindunkan Moonbin. Bagi Jinjin, selama hidupnya Moonbin sudah bekerja keras dan hodu dengan baik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Pastikan untuk makan sup rumput laut hari ini. Kita tidak banyak berfoto bersama. Seharusnya aku mengambil lebih banyak. Kamu pantas mendapatkan hari yang paling membahagiakan. Aku sayang kamu, saudaraku. #ForeverMyMoon Selamat Ulang Tahun, Moonbin," tulisnya.

MJ juga mengungggah foto yang membawa kenangan indah mereka disertai dengan pesan yang menyentuh hati untuk Moobin. "Selamat ulang tahun, Bin kami. Aku mencintaimu dan merindukanmu, saudaraku," tulisnya.

Tentang Moonbin

Moonbin debut dengan ASTRO pada tahun 2016. Dia juga membentuk unit khusus dengan anggota ASTRO lainnya, Ahn. Moonbin sempat hiatus karena masalah kesehatan pada 2019. Kematiannya yang mendadak pada 19 April 2023 meninggalkan duka mendalam bagi sesama rekan idol dan penggemar.

STAR NEWS KOREA

Pilihan editor: Mengenal Moon Sua, Anggota Grup Billlie yang akan Hiatus