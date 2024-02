5 Film dan Drama Korea Populer yang DIbintangi Choi Woo Shik, Teranyar Melo Movie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Woo Shik telah dikonfirmasi akan membintangi drama yang bertajuk Melo Movie. Drama dengan genre romantis ini ditulis oleh penulis naskah drama Our Beloved Summer, Lee Na Eun dan disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang pernah memproduksi drama Castaway Diva, Big Mouth, Start Up dan banyak lagi.

Seperti dilansir dari Soompi, Drakor Melo Movie menceritakan kehidupan individu muda yang terbiasa selalu berpura-pura untuk baik-baik saja dalam menghadapi kesulitan. Kini, mereka bercita-cita untuk merasakan cinta dan mewujudkan impian mereka namun mendapati diri mereka terkuras dan kelelahan karena kesulitan yang mereka alami tanpa henti.

Dalam drama ini Choi Woo Shik akan memerankan sebagai Go Kyum, seorang aktor yang mengambil peran tambahan tetapi menjadi kritikus film. Go Kyum menyukai film sampai-sampai mimpinya adalah menonton semua film di dunia. Akhirnya, dia bertemu Kim Moo Bi, yang dia minati meski hanya dari namanya, yang terdengar seperti “film”, dan penasaran seperti bagaimana dia penasaran dengan hukum film romantis.

Adapun 5 rekomendasi drama dan film yang pernah dibintangi oleh Choi Woo Shik seperti yang dilansir dari Asianwiki.

1. A Killer Paradox (2024)

Kisah drama ini bermula ketika Lee Tang (Choi Woo Shik), seorang pemuda penurut yang hampir tak pernah menyerang balik secara tak sengaja membunuh seseorang. Dihantui rasa takut dan bersalah, Lee terus merasa cemas sementara detektif Jang Nan Gam (Son Suk Ku) senantiasa mengikutinya. Perang psikologi berlangsung di antara keduanya saat Jang memantau setiap perubahan dalam sikap Lee.

A Killer Paradox menjelajahi topik-topik moralitas, keadilan, dan perubahan pribadi, yang diwakili oleh evolusi Lee dari pemuda biasa-biasa saja menjadi seseorang yang seolah-olah merupakan hakim keadilan.

2. Our Beloved Summer (2021)

Our Beloved Summer bercerita kisah remaja SMA yang jatuh cinta dan harus mengakhiri hubungannya. Tokoh utama bernama Kook Yeon Su yang dibintangi Kim Da Mi dan Choi Ung yang diperankan Choi Woo Shik kembali bertemu setelah keduanya bekerja di bidang yang jauh berbeda. Hal ini juga karena film dokumenter yang mereka rekam sepuluh tahun lalu menjadi viral.

Kook Yeon Su bekerja sebagai karyawan kantor dan sangat sibuk. Sedangkan, Choi Ung menjadi seorang pelukis handal hingga memiliki studio lukis khusus di rumahnya. Choi Ung bahkan memiliki nama panggung Go Oh. Choi Ung seorang seniman yang menciptakan gambar bangunan dengan detail yang memukau, menghabiskan banyak waktu di studionya. Bahkan, seniman Go Oh ini menarik perhatian NJ, seorang selebriti papan atas.

3. Ho Gu’s Love (2015)

Drama Korea ini menceritakan tentang Ho-Gu (Choi Woo-Sik) belum pernah berkencan seumur hidupnya. Dia bertemu cinta pertamanya Do-Hee (Uee). Dia adalah anggota tim renang nasional dan memiliki keinginan membara untuk menang. Dia juga berbicara seperti salah satu dari mereka. Setelah Ho-Gu bertemu Do-Hee lagi, dia terlibat dalam hubungan romantis yang rumit dan persahabatan yang berbahaya.

4. The Policeman Lineage (2022)

The Policeman's Lineage merupakan film laga yang mengisahkan dua polisi karakter bertolak belakang. Aksi saling tuduh dan penghianatan mewarnai lika-liku mereka. Berikut sinopsis film The Policeman's Lineage yang dibintangi Choi Woo-shik dan Cho Jin-woong. Dalam sebuah operasi penggerebekan narkoba, Choi Min-jae (Choi Woo-shik) berhasil menangkap kurir narkoba di sebuah apartemen kumuh.

5. Time to Hunt (2020)

Time to Hunt adalah film Korea thriller yang menegangkan berlatar masa depan dystopian. Mengambil tempat di daerah yang penuh dengan kemiskinan, Joon Suk (Lee Je Hoon) bersama tiga temannya yaitu Ki Hoon (Choi Woo Shik), Jang Ho (Ahn Jae Hong) dan Sang Soo (Park Jung Min) ingin meninggalkan kota tersebut dan memulai hidup baru

