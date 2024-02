Mengenali University War, Survival Show Mahasiswa Berbagai Kampus di Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak tayang perdana di layanan streaming Coupang Play pada 3 November 2023, reality show University War Korea Selatan, baru-baru ini makin disoroti. Banyak warganet membicarakan acara ini di media sosial, survival show yang menampilkan mahasiswa-mahasiswa dari universitas ternama di Korea Selatan. Acara ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk bersaing.

Mengenal University War

Dikutip dari The Movie DB, University War acara yang tayang perdana pada 3 November 2023 di jaringan Coupang Play. Musim pertama acara itu terdiri atas 8 episode, yang berakhir pada 15 Desember 2023. University War menampilkan mahasiswa dari lima universitas ternama di Korea Selatan, yaitu Seoul National University, KAIST, Pohang University of Science and Technology, Yonsei University, dan Korea University.

Dikutip dari The Korea Herald, acara ini menampilkan permainan dan tantangan yang dirancang untuk menguji keterampilan, kecerdasan, kreativitas, dan kerja sama tim dari peserta. Acara ini menampilkan berbagai jenis permainan, mulai dari permainan fisik hingga permainan intelektual, yang dirancang untuk menghibur penonton dan memberikan hiburan yang menyenangkan.

Dalam setiap episode University War, beberapa tim universitas berkompetisi dalam berbagai permainan dan tantangan. Setiap tim terdiri atas mahasiswa yang mewakili universitas mereka masing-masing. Tim bersaing untuk mendapat poin tertinggi agar menjadi pemenang.

Tantangan dalam University War bervariasi dari episode ke episode. Tapi, biasanya ada juga permainan fisik seperti lomba lari, lompat tali, atau permainan air. Ada juga tantangan teka-teki, kuis, atau permainan strategi yang menguji kecerdasan dan pengetahuan peserta.

University War tak hanya memberikan hiburan bagi penonton, tapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa di Korea Selatan untuk belajar dan berkembang. Acara ini mengajarkan nilai-nilai seperti kerja tim, persaingan yang sehat, kerja keras, dan sportivitas, sambil tetap memberikan kesempatan bagi peserta untuk bersenang-senang dan menikmati pengalaman. University War telah menjadi salah satu acara yang populer di Korea Selatan, memikat minat banyak penonton.

